Đà Nẵng vượt Bali thành điểm đến mùa hè hàng đầu châu Á

Du khách check-in tại Cầu Vàng. Ảnh: @estherksz.

Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet (trụ sở ở Mỹ) công bố danh sách những điểm đến mùa hè tuyệt vời nhất ở châu Á. Đây là cuộc khảo sát thường niên về các điểm đến nổi bật, đáng trải nghiệm trên toàn cầu.

Trong danh sách 9 điểm đến được lựa chọn năm nay, Đà Nẵng - đại diện duy nhất của Việt Nam - xếp ở vị trí thứ 2, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng về du lịch nghỉ dưỡng dịp hè như Bali (Indonesia), Singapore... và chỉ đứng sau Busan (Hàn Quốc).

Theo đánh giá từ tạp chí, Đà Nẵng đúng nghĩa "thiên đường" với những người yêu thích hoạt động ngoài trời, với các bãi biển như Mỹ Khê, Non Nước.

Sức hút chính của thành phố này đến từ sự hài hòa giữa cảnh quan, bãi biển, chiều sâu văn hóa và hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại. Đà Nẵng ghi điểm với nhiều bãi biển đẹp, thời tiết thuận lợi vào mùa hè, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ kết nối các di sản tiêu biểu của miền Trung như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và Cố đô Huế.

Cảnh người dân kéo lưới trên biển Đà Nẵng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bên cạnh du lịch biển, Đà Nẵng còn sở hữu hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, từ rừng nguyên sinh, cảnh quan núi rừng đến những biểu tượng kiến trúc như Cầu Rồng, cùng dấu ấn lịch sử, nghệ thuật tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Đáng chú ý, từ trung tâm thành phố, du khách chỉ mất chưa đầy một giờ lái xe để đến Hội An - di sản thế giới được UNESCO công nhận. Tạp chí cũng gợi ý du khách thưởng thức nhiều món chè, cà phê sữa đá khi đến đây.

Ngoài Đà Nẵng, danh sách còn có Busan (Hàn Quốc), Singapore, Shimla (Ấn Độ), Bali (Indonesia), Almaty (Kazakhstan), Sendai (Nhật Bản), Thành Đô (Trung Quốc) và Altai Mountains (Mông Cổ). Khí hậu mùa hè ở khu vực Đông Nam Á thuận lợi du lịch khi trời đầy nắng.

Những năm gần đây, Đà Nẵng liên tục được các tổ chức du lịch quốc tế vinh danh, từ tạp chí Mỹ Condé Nast Traveler, Michelin Guide đến World Travel Awards. Đơn cử, cuối năm 2023, thành phố này xuất hiện trong danh sách "những điểm đến nhất định phải đến ở châu Á" do Condé Nast Traveler bình chọn, cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách.

Độ "nóng" của của điểm đến cũng được phản ánh qua các con số tăng trưởng du lịch. Theo UBND TP Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách lưu trú ước đạt 7,74 triệu lượt, nhờ loạt sản phẩm du lịch văn hóa, ẩm thực, sự kiện và thể thao biển.

Năm 2025, tổng lượng khách cũng đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với năm 2024. Khách quốc tế đạt hơn 7,6 triệu lượt.

Đà Nẵng nằm ở miền Trung, chia đều khoảng cách giữa Hà Nội và TP.HCM, đan xen giữa khí hậu miền Bắc và Nam. Du khách thường di chuyển bằng máy bay hoặc tàu hỏa đến đây.

Địa điểm tham quan đẹp ngoài thành phố có bán đảo Sơn Trà, núi Ngũ Hành Sơn, rạn Nam Ô, đèo Hải Vân. Trong thành phố, du khách có thể tham quan những cây cầu như Cầu Rồng, cầu quay sông Hàn, cầu Trần Thị Lý và tắm biển Mỹ Khê.

Tác giả: Trúc Hồ

Nguồn tin: znews.vn