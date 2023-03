Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tối 8/3, tại chùa Quán Thế Âm, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là một trong những lễ hội dân gian mang tín ngưỡng Phật giáo quan trọng nhất của thành phố Đà Nẵng.

Sau 3 năm bị gián đoạn do dịch bệnh, lễ hội năm nay diễn ra trong không khí nhân dân thành phố đang hân hoan chào đón các sự kiện văn hóa chào mừng Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng (29/3).

Thành phố vừa đón nhận Bằng công nhận Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới Khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đặc biệt, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước.

Vì vậy, lễ hội luôn là điểm đến hấp dẫn không chỉ của du khách thập phương trong nước mà còn là dịp để du khách quốc tế trải nghiệm, tìm hiểu những giá trị tinh thần mang đậm nét lịch sử-văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm nay được tổ chức trong ba ngày từ ngày 8/3-10/3/2023 (ngày 17/2-19/2 Âm lịch).

Phần lễ với các nghi thức tôn giáo như: Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm; Lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa, Lễ tế Xuân cầu quốc thái-dân an.

Phần hội với hội thi điêu khắc đá mỹ nghệ non nước, trình diễn khinh khí cầu, khai hội Hô hát bài chòi…

Bên cạnh đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật dân tộc đến từ các nước Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ…

Đặc biệt, dịp này, Ban tổ chức đã công bố, trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho độc bản Lá Bồ Đề lớn nhất được mạ vàng 24k và chứng nhận cho độc bản 16 bước tranh sứ màu, được cẩn trên tường của 4 ngôi tháp ở chùa Quán Thế Âm.

Trong khuôn khổ của lễ hội, các hoạt động diễn thuyết về giá trị Ma nhai Ngũ Hành Sơn - Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bính Dương… được tổ chức.

Hòa thượng Thích Huệ Vinh, Trụ trì Chùa Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng chia sẻ: "Sau 3 năm dịch COVID-19 đã được kiểm soát, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được tổ chức mang nhiều ý nghĩa về tâm linh, cầu cho Quốc thái dân an, người dân trở lại cuộc sống bình thường, đất nước phát triển đi lên; đồng thời mong muốn lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, hướng lòng thành về Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện cho đất nước luôn được hòa bình ấm no, nhân dân an lạc, hạnh phúc."

Ngay sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đã diễn ra. Đông đảo các phật tử, người dân và du khách đã đến tham dự lễ hội./.

Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đánh trống khai mạc tại Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ban Tổ chức trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho độc bản 16 bức tranh sứ màu, được cẩn trên tường của 4 ngôi tháp ở chùa Quán Thế Âm Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ban Tổ chức trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho độc bản Lá Bồ Đề lớn nhất được mạ vàng 24k tại Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phật tử, người dân cầu nguyện bình an cho gia đình tại Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đoàn xe hoa diễu hành tại Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Người dân, du khách đến tham dự Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tác giả: Trần Lê Lâm

Nguồn tin: vietnamplus.vn