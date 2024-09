Cựu trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh lĩnh án

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa xét xử vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tỉnh Hà Tĩnh. Ông Lưu Văn Tiến (SN 1964) công tác tại Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh bị cáo buộc phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nội dung vụ án, ông Tiến giữ chức Trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh từ tháng 12/2015 đến tháng 11/2019. Trong thời gian làm trưởng phòng, ông Tiến bị cáo buộc không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; không kiểm tra, đôn đốc Lê Hữu Nghĩa, Đội phó Tổng hợp - phụ trách kế toán, thực hiện việc nộp tiền lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ về Phòng Hậu cần để nộp vào kho bạc và thực hiện khai thuế theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng xác định, sự thiếu trách nhiệm của ông Tiến dẫn đến việc Nghĩa giữ lại 280 cuốn biên lai thu lệ phí đăng ký đã sử dụng và chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng tiền thu lệ phí trong thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2019 để sử dụng mục đích cá nhân.

Hậu quả thiệt hại cho hành vi thiếu trách nhiệm của ông Tiến gây ra là hơn 3,5 tỷ đồng tiền thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, chưa được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Ngày 27/7/2023, ông Nghĩa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam về tội Tham ô tài sản. Ngày 17/9/2023, ông Nghĩa đã tử tự tại nhà tạm giữ Công an huyện Thạch Hà. Tháng 11/2023, ông Tiến bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX nhận định, bị cáo Tiến được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện nộp hơn một tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả, quá trình công tác được tặng nhiều bằng khen, huy chương. HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Tiến 30 tháng cải tạo không giam giữ.

Tác giả: Sơn Hải

Nguồn tin: nguoiduatin.vn