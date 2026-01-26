Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan qua đời tại TPHCM

Ngày 25-1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị khẳng định thông tin cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan đã qua đời tại TPHCM, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae-chan. Nguồn: Yonhap/TTXVN

"Ngay sau khi nhận được tin, trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân TPHCM và các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất chữa trị cho Ngài Lee Hae Chan tại TPHCM. Tuy nhiên, do bệnh nặng, Ngài Lee Hae Chan đã từ trần.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến Ngài Lee Hae Chan".

Báo chí Hàn Quốc cũng đưa tin cựu Thủ tướng Lee Hae Chan đã qua đời vào ngày 25-1, hưởng thọ 73 tuổi. Theo The Korea Herald, ông Lee đã ngất xỉu tại sân bay Tân Sơn Nhất ở TPHCM vào ngày 23-1 ngay trước giờ khởi hành tham dự một cuộc họp ủy ban cố vấn khu vực. Dù được đưa đến bệnh viện lập tức nhưng ông không qua khỏi.

Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố: “Ông Lee được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim và đã được đặt stent nhưng bất chấp nỗ lực hết mình của đội ngũ y tế địa phương, ông vẫn bất tỉnh và qua đời vào lúc 14 giờ 48 phút (giờ Việt Nam) ngày 25-1”.

Là cựu sinh viên khoa Xã hội học của Trường ĐH Quốc gia Seoul, ông Lee đã trúng cử nghị sĩ Quốc hội trong 7 nhiệm kỳ liên tiếp (từ khóa 13 đến 17 và khóa 19, 20) mà chưa từng thất bại. Thành tích này mang lại cho ông biệt danh "Ông hoàng bầu cử".

Ông Lee từng giữ chức Bộ trưởng Giáo dục từ năm 1998-1999, Thủ tướng từ năm 2004-2006 và lãnh đạo Đảng Dân chủ trong hai nhiệm kỳ riêng biệt, vào năm 2012 và từ năm 2018 đến 2020.

Sinh năm 1952 tại Cheongyang, tỉnh Nam Chungcheong, ông Lee trở thành nhà hoạt động dân chủ trong bối cảnh chính trị vô cùng khắc nghiệt của thập niên 1970. Trước khi qua đời, ông Lee giữ chức Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình Hàn Quốc, một cơ quan tư vấn của tổng thống có nhiệm vụ định hình chính sách lưỡng đảng và toàn quốc về thống nhất dân chủ và hòa bình.

Tác giả: Dương Ngọc - Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người lao động