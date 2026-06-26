Cựu thư ký tòa lừa 'chạy' ly hôn, chiếm đoạt 19 tỷ đồng

Bản án chiều 25/6 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Sáng, 37 tuổi, phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên xử hôm nay, Sáng hối hận, thừa nhận hành vi, khai do nợ nần vì cờ bạc và cá độ bóng đá qua mạng thua lỗ nên nảy sinh ý định lừa đảo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội nên phải xử nghiêm, buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Bi cáo Sáng tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, dù biết TAND huyện Yên Thành (cũ) không có thẩm quyền giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài, Sáng vẫn lợi dụng vị trí công tác, đưa ra thông tin gian dối có thể "chạy" các vụ ly hôn dạng này để chiếm đoạt tiền của một người trú tại Đồng Nai.

Để bị hại tin tưởng, Sáng tự tạo các tài khoản Zalo, giả vờ nhắn tin giải quyết ly hôn, đưa ra số vụ yêu cầu ly hôn, số tiền để chia lợi nhuận và các vướng mắc cần kinh phí để giải quyết.

Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, bị hại đã 90 lần chuyển cho Sáng tổng cộng hơn 19 tỷ đồng để lo lót. Nhận tiền, Sáng dùng để trả nợ, đánh bạc và tiêu xài cá nhân. Khi phát hiện bị lừa, nạn nhân trình báo công an.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net