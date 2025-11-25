Cựu Phó Viện trưởng nhận tiền để "chạy" bệnh án tâm thần cho kẻ buôn ma túy

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, về tội "Nhận hối lộ". Dương Văn Lương là bị can liên quan vụ án "chạy" kết luận tâm thần và đưa hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Dương Văn Lương sau khi bị khởi tố.

Kết quả điều tra cho thấy một số cá nhân tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có Dương Văn Lương, đã tạo điều kiện để Bùi Thị Thanh Thủy, đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh được tự do ra ngoài nhằm điều hành đường dây vận chuyển trái phép 60 kg ma túy.

Quá trình triệt phá đường dây này, Thủy khai nhận bản thân hoàn toàn không bị tâm thần. Theo lời khai và tài liệu điều tra, Thủy đã móc nối với Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bao gồm Dương Văn Lương (thời điểm đó là Phó Viện trưởng, bác sĩ, giám định viên), để "chạy" kết luận giám định mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Với kết luận này, Thủy được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, qua đó trốn tránh trách nhiệm hình sự. Dương Văn Lương cùng các thành viên Hội đồng giám định thừa nhận đã nhận 300 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: vov.vn