Cựu Giám đốc CDC Huế chủ mưu "lợi dụng chức vụ" trong vụ án tiêm chủng

Ngày 28-4, TAND TP Huế đã tuyên án đối với 4 bị cáo Hoàng Văn Đức (SN 1970), nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên - Huế, nay là TP Huế; Trần Thị Kim Xinh (SN 1978), Phó khoa Dược – Vật tư y tế, CDC Huế; Lê Nguyễn Thị Loan (SN 1968), nhân viên thu phí và Hà Thúc Nhật (SN 1983), kế toán trưởng CDC Huế, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Từ phải sang: Ông Hoàng Văn Đức (cựu Giám đốc CDC Huế), ông Hà Thúc Nhật (cựu kế toán) cùng 2 bị cáo Trần Thị Kim Xinh và Lê Nguyễn Thị Loan tại phiên toà.

Theo cáo trạng, việc mua sắm vắc-xin phải tuân thủ quy định đấu thầu, đồng thời toàn bộ nguồn thu từ tiêm chủng phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách đơn vị theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, từ tháng 6-2020 đến tháng 12-2021, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, các bị cáo này đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi mua vắc-xin ngoài quy trình đấu thầu để đưa vào tiêm chủng dịch vụ.

Cụ thể, họ đã sử dụng danh nghĩa CDC Huế ký kết hoặc liên hệ mua vắc-xin từ nhiều công ty cung ứng, nhưng lại thanh toán bằng tiền và tài khoản cá nhân. Số vắc-xin này được đưa vào tiêm song song với vắc-xin mua theo đúng quy định, nhưng phần tiền thu từ tiêm chủng không được hạch toán vào hệ thống kế toán của CDC Huế.

Đáng chú ý, để hợp thức hóa việc thu tiền, Lê Nguyễn Thị Loan đã áp mức giá tiêm đối với vắc-xin mua ngoài đấu thầu tương đương giá vắc-xin trong đấu thầu. Thay vì nộp về đơn vị, số tiền này được thu riêng bằng phiếu viết tay và chuyển cho Trần Thị Kim Xinh quản lý. Một phần tiền được sử dụng để thanh toán mua vắc-xin, phần còn lại bị sử dụng vào mục đích cá nhân, chi bồi dưỡng, ngoại giao.

Kết quả điều tra xác định, tổng số vắc-xin mua ngoài đấu thầu là gần 20.000 liều, trị giá hơn 4,7 tỉ đồng. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho CDC Huế số tiền hơn 1 tỉ đồng, là khoản chi phí tiêm chủng không được nộp vào ngân sách đơn vị.

Riêng Hà Thúc Nhật phải chịu trách nhiệm đối với phần thiệt hại hơn 168 triệu đồng do tham gia ở một số hợp đồng.

Trong vụ án, Hoàng Văn Đức giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; Trần Thị Kim Xinh và Lê Nguyễn Thị Loan là đồng phạm tích cực; Hà Thúc Nhật tham gia với vai trò hạn chế hơn.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Đức 5 năm 6 tháng tù, Trần Thị Kim Xinh 5 năm tù, Hà Thúc Nhật 1 năm tù và Lê Nguyễn Thị Loan 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tác giả: Q.Nhật

Nguồn tin: Báo Người Lao Động