Cựu Bộ trưởng Hàn Quốc bị tuyên 7 năm tù vì vụ thiết quân luật

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min tại Tòa án quận trung tâm Seoul - Ảnh: KOREA TIMES

Theo tờ Korea Times, ông Lee Sang Min bị kết án vì "có vai trò quan trọng" trong việc ban bố thiết quân luật ngày 3-12-2024 dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Đây là thành viên thứ hai trong nội các của cựu Tổng thống Yoon bị kết án sơ thẩm liên quan đến vụ thiết quân luật. Tháng trước, cựu Thủ tướng Han Duck Soo đã bị tuyên 23 năm tù.

Tòa xác định ông Lee đã nhận chỉ thị trực tiếp từ ông Yoon Suk Yeol trong đêm ban bố thiết quân luật, thực hiện cắt điện, nước đối với một số cơ quan báo chí. Việc ông thi hành mệnh lệnh được xem là giữ "vai trò chức năng quan trọng" trong vụ việc.

Công tố viên cũng khẳng định ông đã gián tiếp tiếp tay cho việc ban bố thiết quân luật khi không phản đối quyết định này, dù khi đó giữ cương vị bộ trưởng phụ trách an toàn công cộng và các vấn đề khẩn cấp.

Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc khai man tại phiên tòa luận tội ông Yoon ở Tòa án Hiến pháp, khi tuyên bố rằng mình không nhận và cũng không truyền đạt bất kỳ chỉ thị nào liên quan đến việc cắt điện, nước.

Trong suốt phiên tòa, ông Lee phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Ông bác bỏ quan điểm rằng việc ban bố thiết quân luật cấu thành hành vi nổi loạn. "Thiết quân luật là thiết quân luật, còn nổi loạn là nổi loạn", ông nói.

Trong lời nói sau cùng trước tòa, ông khẳng định không hề biết trước kế hoạch và không hiểu vì sao mình bị cho là "giữ vai trò quan trọng".

"Ngay cả khi các hành động được thực hiện hôm đó cấu thành hành vi nổi loạn, tôi cũng không thể hiểu làm thế nào mình có thể đóng vai trò quan trọng khi không có sự chuẩn bị hay bàn bạc trước. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi", ông nói.

Công tố viên sau đó đã dẫn hình ảnh camera giám sát tại Văn phòng Tổng thống cùng dữ liệu cuộc gọi điện thoại để chứng minh ông Lee hiểu rõ chỉ thị và đã thực hiện.

Phía bào chữa lập luận cựu Bộ trưởng không nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào, cũng không ban hành mệnh lệnh tác nghiệp; các cuộc gọi chỉ đơn giản là trao đổi trong bối cảnh hỗn loạn.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn