Cưới 7 tháng, chồng tăng vèo 10 kg khiến vợ ngỡ ngàng

Mới đây, bức ảnh so sánh ngoại hình của người chồng trước và sau 7 tháng kết hôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Người chồng trước đây sở hữu thân hình thon gọn, tóc tai gọn gàng và gương mặt sáng sủa. Sau vài tháng lập gia đình, anh trở nên phờ phạc khi bế con, tóc rối bù và tăng cân rõ rệt.

Người đàn ông trong bức ảnh là chồng của chị Phạm Ngọc Quỳnh (sống tại Đà Lạt).

"Đúng là anh thay đổi so với lúc còn yêu. Mặc dù không ăn diện như trước, tính cách anh trưởng thành, biết yêu thương gia đình hơn", chị Quỳnh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sự thay đổi của chồng chị Quỳnh khiến nhiều người ngạc nhiên.

Theo chị Quỳnh, chồng chị tăng khoảng 10 kg kể từ khi có con. Cuộc sống hiện tại xoay quanh thiên thần nhỏ, từ chăm sóc, cho con đi chơi đến các sinh hoạt hàng ngày.

"Anh ăn giùm vợ, uống sữa giùm con. Nhiều người bảo có con là vất vả, nhất là phụ nữ, nhưng tôi may mắn khi có chồng bởi anh rất yêu thương và chăm sóc gia đình", chị Quỳnh tâm sự.

Chị Quỳnh cảm thấy trân trọng những thay đổi này nên đăng bức ảnh lên làm kỷ niệm, không ngờ nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Dưới bài đăng, nhiều cặp đôi cũng chia sẻ tình trạng tương tự cùng bình luận: "Ông chồng nào cũng vậy, lấy vợ vào là lên cân, xuề xòa hơn", "Nhìn sự thay đổi là thấy uy tín rồi, biết ngay yêu vợ, thương con".

Sau khi bức ảnh lan truyền, chị Quỳnh tiết lộ chồng đang dự định đi tập gym để cải thiện sức khỏe, nhưng phải đợi con lớn hơn một chút.

Tổ ấm nhỏ của chị Quỳnh.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn