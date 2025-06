Cuốc xe 'chặt chém' 4,2 triệu: Tài xế taxi từng có thủ đoạn tương tự, thu gấp 3 tiền cước

Thái Ngọc Anh tại trụ sở công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với Thái Ngọc Anh (sinh năm 1993, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra tội "cưỡng đoạt tài sản".

Ngọc Anh là tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng của hai người khi chở họ từ khu vực đường vành đai 3 (Hà Nội) tới đầu lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định cũng với thủ đoạn này, ngày 14-4, Thái Ngọc Anh đã chiếm đoạt của anh P.V.T. (trú xã Đại Phác, huyện Văn Yên, Yên Bái) số tiền 750.000 đồng.

Thời điểm trên, Ngọc Anh thống nhất lái xe đưa anh T. đuổi theo xe khách về Yên Bái vừa rời bến xe Mỹ Đình.

Your browser does not support the video tag.

Lời khai của tài xế taxi 'chặt chém' hai người vùng cao 4,2 triệu đồng ở Hà Nội

Chi phí cho hành trình ước khoảng 250.000 đồng, tuy nhiên Ngọc Anh không cho anh T. xuống giữa đường, mà còn đe dọa, khóa cửa xe và yêu cầu chuyển số tiền 750.000 đồng.

Do lo sợ, anh T. đã làm theo yêu cầu của Ngọc Anh.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đề nghị người dân từng bị Thái Ngọc Anh cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự liên hệ điều tra viên Đỗ Huy Cường (ĐT: 0969502234) để trình báo, cung cấp tài liệu.

Theo tài liệu điều tra, trưa 13-6, anh Giàng Hồ (25 tuổi, trú Lào Cai) cùng thím là chị Cư Mủa đến bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về quê. Tại bến xe, hai người được T.T.T. (27 tuổi, nhân viên một nhà xe tại bến Mỹ Đình) đến hỏi chuyện rồi gọi hai xe ôm là N.T.A. (32 tuổi) và P.V.T. (34 tuổi) chở hai thím cháu đuổi theo xe khách về Lào Cai. Đi được một đoạn, lái xe ôm nói sẽ gọi ô tô trung chuyển đưa hai người đuổi theo xe khách do xe khách vào cao tốc nên xe máy không đuổi được. Tài xế xe ôm báo giá 700.000 đồng (gồm tiền xe ôm và tiền xe khách). Khi hai người đồng ý, N.T.A. gọi Thái Ngọc Anh đi ô tô đến đón. Số tiền này N.T.A. chia cho P.V.T. 250.000 đồng và T.T.T. 150.000 đồng. Thái Ngọc Anh dừng ô tô tại khu vực gần lối vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai rồi báo giá cước 4,2 triệu đồng. Anh Giàng Hồ nói với Ngọc Anh là đã trả tiền cho lái xe ôm và xin số điện thoại của lái xe nhưng tài xế taxi trả lời không có. Khi hai người không đồng ý trả tiền, Ngọc Anh nói nếu không trả tiền sẽ không cho xuống xe và chở quay ngược lại bến xe Mỹ Đình. Lo sợ, anh Giàng Hồ đã nhắn tin cho người thân chuyển khoản 4 triệu đồng cho Ngọc Anh và đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt. Sau đó cả hai mới được Ngọc Anh cho xuống xe.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: tuoitre.vn