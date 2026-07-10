Cuộc sống nam nghệ sĩ bị "một người bạn mời ly nước cam, trong đó có chất cấm mà không biết"

Phan Đinh Tùng.

Năm 2025, khi ra mắt MV Thiên la địa võng, ca sĩ Phan Đinh Tùng gây chú ý khi tiết lộ từng vô tình uống phải ly nước có chứa chất cấm do một người bạn mời mà không hề hay biết.

"Khi đi lưu diễn, một người bạn mời tôi ly nước cam, trong đó có chất cấm mà tôi không biết. Tôi uống vào và sau đó cảm thấy cơ thể có sự khác biệt, người lạnh dần, xuất hiện những trạng thái lạ. Dù mình cố tránh, cố giữ như thế nào thì đâu đó cũng có lúc không đề phòng được", nguồn Đời sống và pháp luật.

Sau biến cố đó, Phan Đinh Tùng dần vượt qua và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Vậy ở tuổi 51, cuộc sống của nam ca sĩ hiện nay ra sao?

Sau hiệu ứng từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Phan Đinh Tùng bước vào giai đoạn làm mới hình ảnh với phong cách trẻ trung, hiện đại hơn. Anh liên tục triển khai nhiều dự án âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, mở đầu bằng đêm nhạc kỷ niệm tuổi 50 tại Hà Nội. Tiếp đó, cựu thành viên nhóm MTV thực hiện dự án làm mới nhiều ca khúc Vpop nổi tiếng, đồng thời chuẩn bị chuỗi concert diễn ra từ Nam ra Bắc và cả thị trường hải ngoại.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ cũng đang theo đuổi vụ việc liên quan đến quyền sở hữu và doanh thu nhạc số.

Vợ chồng Phan Đinh Tùng.

Giữa năm 2026, Phan Đinh Tùng lên tiếng về tranh chấp quyền sở hữu và doanh thu trên các nền tảng nhạc số quốc tế đối với ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật cùng 5 album cá nhân. Anh cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Ở đời sống riêng, Phan Đinh Tùng cũng có nhiều thay đổi trong quan điểm sống. Từ đầu năm 2026, anh quyết định không nhận lịch diễn vào các ngày Chủ nhật để dành thời gian cho bản thân và gia đình. Nam ca sĩ chấp nhận giảm bớt thu nhập để có thêm thời gian bên vợ và hai con.

"Với tôi, Chủ nhật không chỉ là ngày nghỉ, mà là ngày để trở về – trở về với Chúa, với chính mình và với gia đình", Phan Đinh Tùng từng chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam.

Thời gian gần đây, đời sống hôn nhân của Phan Đinh Tùng và bà xã Thái Ngọc Bích cũng thu hút sự quan tâm khi xuất hiện nhiều đồn đoán trên mạng xã hội.

Nghi vấn nảy sinh sau khi Thái Ngọc Bích liên tục đăng tải những dòng trạng thái mang nhiều tâm sự, nhắc đến sự buông bỏ và cuộc sống một mình. Bên cạnh đó, cả hai cũng ít xuất hiện hoặc tương tác cùng nhau trên mạng xã hội như trước.

Trước những đồn đoán từ dư luận, Phan Đinh Tùng không lên tiếng phản hồi. Trên các nền tảng cá nhân, anh chủ yếu chia sẻ về các dự án âm nhạc cũng như hình ảnh tập luyện để duy trì vóc dáng khỏe mạnh.

Tác giả: Li La

Nguồn tin: Phụ nữ mới