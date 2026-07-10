Nam ca sĩ Việt lái Porsche đi giao thịt kho: Nổi tiếng sau 1 hit, loay hoay 8 năm chưa thể “thoát vòng”

Mới đây, loạt hình ảnh OSAD mang thịt kho tặng fan được chia sẻ trên mạng xã hội. Chi tiết này nhanh chóng khiến nhiều người chú ý vì món quà khá khác lạ. Trong hình ảnh được fan truyền tay, OSAD xuất hiện cùng phần thịt kho chuẩn bị cho khán giả. Không phải hoa, album hay quà lưu niệm quen thuộc, nam rapper lại mang theo một món ăn dân dã. Đáng nói, một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung " Có nghệ sĩ nào như anh OSAD, đi Porsche bê nồi thịt kho tự nấu kèm cơm và bón cho fan ăn chưa ạ, khá niche." nhận được lượng tương tác khủng khiến câu chuyện được bàn tán nhiều hơn.

OSAD mang thịt kho tặng fan

Trên mạng xã hội, phản ứng chung là thích thú vì món quà của OSAD quá lạ. Chuyện nghệ sĩ tặng fan quà sau lịch trình không hiếm, nhưng mang hẳn thịt kho đến thì đúng là khó đoán. Đặc biệt, chi tiết “lái Porsche đi giao thịt kho” khiến câu chuyện càng thêm thú vị.

Câu chuyện thịt kho cũng xuất hiện đúng lúc OSAD đang được quan tâm trở lại nhờ tham gia truyền hình thực tế âm nhạc. Sau thời gian khá im ắng, anh bắt đầu có thêm nhiều khoảnh khắc được chia sẻ, từ sân khấu đến hậu trường.

OSAD được chú ý vì mang thịt kho tặng người hâm mộ

Năm 2018, OSAD vụt sáng với Người Âm Phủ. Ca khúc xoay quanh lời tỏ tình của một chàng trai đang say mê một cô gái, dùng cách ví von “người âm phủ” để tạo màu sắc vừa lạ vừa hài hước. Phần lời có nhiều câu rap “thả thính” trực diện, đúng kiểu ngôn ngữ giới trẻ nên rất dễ được cắt ra làm caption. Nhờ giai điệu bắt tai, phần lời dễ nhớ và nhiều câu hát được chia sẻ rầm rộ, Người Âm Phủ nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội. Ở thời điểm đó, ca khúc gần như xuất hiện khắp nơi, từ Facebook, YouTube đến các clip ngắn trên mạng. Chỉ sau một thời gian ngắn, OSAD từ một cái tên còn khá mới đã trở thành hiện tượng.

Thành công quá nhanh của Người Âm Phủ giúp OSAD có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Từ một rapper underground, anh được công chúng biết đến, xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông và có thêm cơ hội bước vào thị trường đại chúng. Tuy nhiên, bản hit này cũng trở thành cái bóng rất lớn. Mỗi khi nhắc đến OSAD, khán giả gần như lập tức nhớ đến Người Âm Phủ. Điều này vừa là lợi thế, vừa khiến những sản phẩm sau đó của anh luôn bị đem ra so sánh.

Sau cú nổ năm 2018, OSAD tiếp tục phát hành nhiều ca khúc nhưng chưa ca khúc nào tạo được hiệu ứng mạnh như Người Âm Phủ

Sau cú nổ năm 2018, OSAD tiếp tục phát hành nhiều ca khúc như Củ Lạc, Em Có Thể, Ngày Chờ Tháng Nhớ Năm Thương. Các sản phẩm này vẫn giữ màu sắc dễ nghe, lời rap gần gũi và hình ảnh nhẹ nhàng quen thuộc. Tuy nhiên, chưa ca khúc nào tạo được hiệu ứng mạnh như Người Âm Phủ. Trong nhiều năm, OSAD loay hoay với bài toán làm sao để khán giả nhớ đến mình bằng một dấu ấn mới, thay vì chỉ gọi anh là chủ nhân của bản hit cũ.

OSAD bắt đầu thử bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc, với âm nhạc có màu sắc trưởng thành hơn, không chỉ xoay quanh những câu rap tán tỉnh vui tai

Sau đó, OSAD bắt đầu thử bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc. Anh làm nhạc với màu sắc trưởng thành hơn, không chỉ xoay quanh những câu rap tán tỉnh vui tai. Album đầu tay O_O cùng producer onionn là một trong những cột mốc cho thấy nam rapper muốn xây lại hình ảnh âm nhạc của mình. Dự án này không tạo hiệu ứng bùng nổ trên thị trường, nhưng cho thấy OSAD vẫn tiếp tục tìm hướng đi sau nhiều năm bị gắn với một bản hit quá lớn.

Sau thời gian loay hoay, OSAD được chú ý trở lại khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế âm nhạc

Thời gian gần đây, OSAD được chú ý trở lại khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế âm nhạc. Việc trở lại trước đông đảo khán giả giúp nam rapper có thêm cơ hội để giới thiệu hình ảnh mới, đồng thời kéo sự quan tâm của công chúng về những câu chuyện bên lề. Từ sân khấu, hậu trường cho đến khoảnh khắc mang thịt kho tặng fan, OSAD đang được nhắc đến nhiều hơn sau một giai đoạn không quá ồn ào trên đường đua Vpop.

Ảnh: FBNV

Tác giả: Mộc Cam

Nguồn tin: Phụ nữ mới