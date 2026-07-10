Ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết năm 2026

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Trường hợp tử vong là anh L.V.P. (SN 1999, trú thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ) mắc sốt xuất huyết và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết trong năm 2026.

Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 26/6 với các triệu chứng như: Sốt, mệt mỏi, đau đầu. Anh P. tự mua thuốc về nhà uống 3 ngày không đỡ. Ngày 30/6, bệnh nhân đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Quân y 15 và được chuyển tuyến sang điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Kết quả xét nghiệm Dengue virus NS1Ag test nhanh: Dương tính.

Qua điều trị, bệnh tiến triển nặng, gia đình đề nghị chuyển tuyến trên điều trị và bệnh nhân tử vong trên đường đi.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, từ đầu năm đến ngày 6/7, xã Biển Hồ ghi nhận 36 ca mắc sốt xuất huyết tại 14/40 thôn, làng; riêng tháng 6 ghi nhận 20 ca và những ngày đầu tháng 7 ghi nhận thêm 6 ca. Toàn xã hiện có 3 ổ dịch đang hoạt động. Khu vực gần nơi ở của bệnh nhân trong vòng hai tuần trước đó đã ghi nhận 2 ca mắc sốt xuất huyết.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành Y tế đã triển khai vệ sinh môi trường, xử lý ổ dịch và phun hóa chất diệt muỗi. Qua kiểm tra 32 hộ gia đình, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 12 dụng cụ chứa nước có lăng quăng, bọ gậy.

Kết quả điều tra véc-tơ tại thôn Tiên Sơn 2 cho thấy mật độ muỗi và chỉ số Breteau (BI) đều vượt ngưỡng quy định của Bộ Y tế, cho thấy nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống.

Tác giả: H.Giang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn