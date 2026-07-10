Xe đầu kéo vượt đường ngang, tông gãy cần chắn đường sắt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 47 phút cùng ngày, xe đầu kéo biển kiểm soát 50E-824.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 51R-226.xx do ông N.V.S. (41 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng tây - đông.

Khi đến đường ngang tại Km 23+400 quốc lộ 24B (giao với đường sắt tại Km 924+430 tuyến Bắc - Nam), tài xế điều khiển phương tiện cố vượt qua khi cần chắn đang hạ xuống, dẫn đến va chạm làm gãy cần chắn đường ngang.

Xe đầu kéo cố tình vượt qua khi cần chắn đường sắt đang hạ xuống.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổ CSGT khu vực 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp Công an xã Sơn Tịnh bảo vệ hiện trường, ghi nhận vụ việc và xác định thiệt hại ban đầu.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng làm gãy cần chắn đường ngang, ảnh hưởng đến hệ thống bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế không vi phạm quy định về nồng độ cồn và ma túy. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các đường ngang giao cắt với đường sắt cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành nghiêm tín hiệu đèn, chuông cảnh báo, biển báo và hướng dẫn của nhân viên gác chắn.

Tuyệt đối không cố tình vượt qua khi cần chắn đang hạ, đã hạ hoặc khi có tín hiệu báo tàu đến nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và góp phần phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Tác giả: Văn Hà



Nguồn tin: congly.vn