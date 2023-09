Cụ ông 81 tuổi dùng tuýp sắt đánh con dâu chấn thương sọ não

Ngày 9-9, một lãnh đạo Công an huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng cho hay đang điều tra vụ việc 2 người tại xã Tú Sơn (huyện Kiến Thụy) bị hành hung dẫn tới thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Lực lượng Công an xuất hiện sau khi bà H. và con gái của bà này bị bố chồng 81 tuổi dùng tuýp sắt hành hung

Trước đó vào tối 5-9, bà H. (48 tuổi, xã Tú Sơn) cùng con gái tên Th. (29 tuổi) đang ở trong nhà thì bị cụ Đ.D.C. (81 tuổi, bố chồng của bà H.) cầm tuýp sắt cùng với ba người khác xông vào trong, đóng cửa nhà để hành hung.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại cho thấy cụ C. dùng đoạn tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu hai mẹ con bà H. Khi cả hai người phụ nữ này đã ngã gục xuống đất, nhóm người trên vẫn lao tới tấn công cho đến khi có nhiều người dân tại khu dân cư phát hiện, can ngăn.

Ngay sau đó, chị Th. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh còn bà H. cũng nhập Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng để điều trị.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, bà H. bị chấn thương sọ não, phù nề mặt cùng nhiều vết bầm tím trên người.

Cụ C. (81 tuổi) dùng tuýp sắt đánh con dâu chấn thương sọ não, phải nhập viện

Theo thông tin từ Công an huyện Kiến Thụy, nguyên nhân sự việc bước đầu được xác định là do bà H. đang trong quá trình giải quyết ly hôn với ông S. (con trai cụ C.) đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình nhà chồng nên dẫn đến vụ xô xát khiến các nạn nhân bị đánh nhập viện.

