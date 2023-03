Cụ bà lưng còng chống gậy, chật vật đi qua đường và những tấm lòng tử tế phía sau gây 'bão' MXH

Cuộc đời dù có những lừa gạt, vất vả và bất công, nhưng cũng chẳng thiếu đi tình người, sự đùm bọc từ những tấm lòng dù chẳng có chút quen biết, máu mủ. Mới đây, cộng đồng mạng 'phát sốt' trước đoạn clip chưa đầy 1 phút ghi lại câu chuyện đầy xúc động về một cụ bà vất vả qua đường và những tấm lòng tử tế.

Được biết, đoạn clip được trích xuất từ camera hành trình của một chiếc ô tô. Thời điểm đó, chiếc xe đang di chuyển trên đường quốc lộ thì bất ngờ giảm tốc độ vì từ xa, tài xế đã phát hiện ra một cụ bà đang rọ rẫm, đi sang đường. Bà cụ lưng còng, tay chống gậy, bước đi chậm rãi, đầy khó khăn để sang bên kia đường.

Thấy vậy bác tài dừng xe lại từ xa để che chắn cho cụ chậm rãi đi sang đường. Nhưng sự tử tế chưa dừng lại ở đó, phía sau một người phụ nữ lái xe máy khi đi gần đến nơi thì phát hiện ra sự việc nên đã xuống xe rồi chạy đến dìu cụ bà qua đường.

Quan sát đoạn clip, nhiều người còn không khỏi cảm động trước thái độ của một cậu học sinh đi xe máy ở chiều ngược lại. Chứng kiến diễn biến sự việc, cậu nam sinh đã để tay lên ngực sau đó cúi đầu như thay lời cụ bà cảm ơn bác tài xế.

Đoạn clip vỏn vẹn chưa đầy 1 phút nhưng để lại nhiều điều đáng học hỏi và suy ngẫm bởi. Nhiều người xem đã phải thốt lên rằng: Có quá nhiều sự tử tế trong vài chục giây ngắn ngủi này.

Vậy mới thấy dù cuộc sống có khó khăn vất vả thế nào nhưng ở đâu đó vẫn hiện hữu tình người, sự ấm áp và tử tế.

Đoạn clip dù ghi lại cách đây rất lâu nhưng mới đây lại bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được đông đảo quan tâm từ cộng đồng mạng.

