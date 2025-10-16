CSGT có thông báo quan trọng về giấy phép lái xe: 14 triệu người dân chú ý!

Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) – Công an TP.HCM đã ban hành hướng dẫn chi tiết về việc chuyển đổi giấy phép lái xe (GPLX) từ loại truyền thống sang thẻ nhựa PET hiện đại.

Theo cơ quan chức năng, GPLX là một loại giấy tờ pháp lý quan trọng. Việc sử dụng GPLX bằng giấy là hình thức phổ biến ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Tuy nhiên, theo thời gian, loại giấy này đã bộc lộ nhiều điểm yếu như khó bảo quản, dễ hư hỏng, dễ bị làm giả và có độ bảo mật thấp.

Để khắc phục tình trạng này, từ ngày 1-7-2012, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai in và cấp GPLX bằng chất liệu PET trên phạm vi toàn quốc. Những GPLX bằng giấy cấp trước thời điểm này vẫn được công nhận hợp pháp, song người dân được khuyến khích đổi sang thẻ PET nhằm đảm bảo an toàn và đồng bộ dữ liệu.

Theo Phòng CSGT TP.HCM, thẻ GPLX PET được sản xuất bằng vật liệu nhựa cao cấp có độ bền vượt trội, chống nước, chống ẩm và ít bị cong vênh. Đặc biệt, các yếu tố bảo mật được nâng cao với mã QR code, cho phép cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, xác thực thông tin người lái xe và hạn chế nguy cơ làm giả.

Thẻ PET có kích thước nhỏ gọn, tiện lợi khi mang theo và lưu trữ, đồng thời khắc phục hoàn toàn nhược điểm của giấy bìa truyền thống vốn dễ rách, phai màu hoặc hư hỏng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Khi chuyển đổi sang thẻ PET, toàn bộ dữ liệu GPLX sẽ được số hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân có thể tích hợp GPLX vào ứng dụng VNeID – hệ thống định danh điện tử quốc gia, để xuất trình hoặc cung cấp thông tin trực tuyến khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra.

Nhờ đó, việc cấp mới, đổi hoặc cấp lại GPLX được thực hiện hoàn toàn trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của Cục CSGT, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu các thủ tục hành chính phức tạp.

Đối với công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại nước ngoài, GPLX PET là điều kiện bắt buộc để được cấp Giấy phép lái xe quốc tế (IDP). Ngoài ra, nhiều quốc gia như Pháp, Canada, Tây Ban Nha… cũng công nhận GPLX dạng PET, giúp người Việt thuận tiện hơn khi chuyển đổi hoặc đăng ký cấp GPLX tại nước sở tại.

Trong khuôn khổ đợt cao điểm tổng rà soát và làm sạch dữ liệu do Công an TP.HCM phát động từ ngày 8-10 đến 31-12, Phòng CSGT khuyến khích người dân chủ động phối hợp với công an cấp xã để cung cấp, cập nhật thông tin GPLX và thực hiện chuyển đổi sang thẻ PET.

Theo đại diện Phòng CSGT, đây không chỉ là hoạt động mang tính quản lý hành chính, mà còn là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng hình ảnh “công dân số TP.HCM” – tiên phong trong cải cách, hiện đại hóa thủ tục và ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Dân số TP.HCM hiện nay là hơn 14 triệu người, theo dữ liệu sau sáp nhập tỉnh, thành phố. Thành phố hiện đứng đầu cả nước về dân số và là đô thị lớn của khu vực Đông Nam Á.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn