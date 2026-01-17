Diễn biến mới tại Giày Thượng Đình sau khi nữ đại gia bí ẩn sở hữu gần 69% vốn

Giày Thượng Đình được thành lập từ năm 1957, đến nay đã 68 năm hoạt động - Ảnh: Fanpage Giày Thượng Đình

Công ty CP Giày Thượng Đình vừa công bố thông tin bất thường về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là 4-2-2026. Ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông là 5-3-2026 tại trụ sở công ty, 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP Hà Nội.

Nghị quyết của hội đồng quản trị cho biết nội dung cuộc họp gồm miễn nhiệm toàn bộ các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, kết thúc nhiệm kỳ hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại toàn bộ hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031, sửa đổi điều lệ công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch hội đồng quản trị triển khai các công việc để triệu tập và tổ chức cuộc họp này, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định điều lệ công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh UBND TP Hà Nội vừa đấu giá thành công hơn 6,38 triệu cổ phần, tương đương toàn bộ 68,67% vốn điều lệ thực góp tại Giày Thượng Đình.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong phiên đấu giá này có 15 nhà đầu tư tham gia với giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phần.

Khối lượng cổ phần đăng ký mua lên đến gần 39,3 triệu cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất toàn bộ lô cổ phần được đấu giá. Mức giá đặt mua cao nhất lên đến 216.000 đồng/cổ phần, gấp hơn 10 lần giá khởi điểm.

Kết quả, mức giá trúng bình quân được xác định là 215.999 đồng/cổ phần và 2 nhà đầu tư trong nước trúng giá. Tổng giá trị cổ phần bán được ghi nhận hơn 1.379 tỉ đồng. Thời gian để 2 nhà đầu tư này nộp tiền mua cổ phần từ ngày 16-12 đến ngày 22-12.

Sau đó, Giày Thượng Đình cũng có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán công bố bà Mai Huyền Trang đã trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Cụ thể, bà Trang đã thực hiện mua vào hơn 6,38 triệu cổ phiếu, tương ứng 68,66% vốn điều lệ. Ngày thực hiện giao dịch để trở thành cổ đông lớn của nữ nhà đầu tư này được thực hiện từ ngày 8-1-2026. Trước giao dịch, bà Trang và người liên quan đều không sở hữu cổ phần nào tại doanh nghiệp.

Ước tính theo thị giá ngày công bố, tổng giá trị số cổ phiếu GTD mà bà Trang đang nắm giữ là hơn 555 tỉ đồng, thấp hơn đáng kể so với giá trị mua vào. Trước đó, bà Trang có thể đã bỏ khoảng 1.370 tỉ đồng để thực hiện thương vụ.

Giày Thượng Đình, tiền thân là Xí nghiệp X30, thành lập năm 1957 dưới sự quản lý của Cục Quân nhu - Tổng cục Hậu cần, chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội. Xí nghiệp này từng sản xuất giày basket xuất khẩu sang Liên Xô và Đông Âu cũ, số lượng cán bộ công nhân viên lên đến gần 1.000 người. Năm 2015, công ty này bán ra công chúng lần đầu (IPO) hơn 1,9 triệu cổ phần với mức giá bình quân đạt hơn 48.000 đồng/cổ phần. Đến năm 2016, doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 93 tỉ đồng và bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, thanh khoản cổ phiếu sau đó ở mức thấp. Dù nổi tiếng một thời, Giày Thượng Đình dần đánh mất thị phần. Kể từ năm 2023 tới nay, thị trường xuất khẩu ngày càng thu hẹp, gần như không có đơn hàng do Giày Thượng Đình không đáp ứng được yêu cầu về đánh giá trách nhiệm xã hội của khách hàng xuất khẩu châu Âu (thị trường xuất khẩu chính của công ty). Hệ quả là công ty chỉ có thể nhận các đơn hàng gia công nhỏ lẻ, đem lại doanh thu thấp. Về thị trường nội địa, từ sau dịch bệnh COVID-19, tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp ngày càng giảm. Nguyên nhân do cạnh tranh về giá bán của các đơn vị sản xuất trong nước và sự cạnh tranh của các sản phẩm từ Trung Quốc. Năm 2024, doanh thu đạt gần 78,8 tỉ đồng, giảm gần 2% so với năm 2023; chi phí tăng khiến công ty lỗ sau thuế gần 13 tỉ đồng, cao hơn khoảng 2,6 lần so với năm trước. Lỗ lũy kế đến cuối năm 2024 vượt mức 67 tỉ đồng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp kinh doanh không có lợi nhuận.

Tác giả: NGUYÊN NGUYÊN

Nguồn tin: tuoitre.vn