Đại gia nghìn tỷ Minh Beta dành gần 730 ngày để làm một việc ít người dám làm

Là Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Beta Group, Minh Beta được biết đến rộng rãi với vai trò doanh nhân trong lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, trước khi gắn tên tuổi với kinh doanh, anh từng để lại dấu ấn đáng chú ý trong đời sống tinh thần công chúng qua âm nhạc.

Năm 2011, trong thời điểm chuẩn bị rời Việt Nam đi du học, Minh Beta sáng tác ca khúc "Việt Nam ơi" chỉ trong khoảng 30 phút. Ca khúc ra đời từ một khoảnh khắc cảm xúc bộc phát khi anh nghĩ về quê hương và những ký ức tuổi thơ quen thuộc.

Đại gia nghìn tỷ Minh Beta.

Bảy năm sau, vào năm 2018, "Việt Nam ơi" bất ngờ vang lên trở lại trong không khí sôi động của Giải vô địch U23 châu Á. Giai điệu quen thuộc đồng hành cùng hành trình giành ngôi á quân của đội tuyển U23 Việt Nam nhanh chóng lan tỏa từ khán đài ra đường phố và trở thành một trong những ca khúc gắn liền với cảm xúc tự hào của người hâm mộ bóng đá thời điểm đó.

Một cột mốc đáng nhớ khác của Việt Nam ơi là tối 10/8/2025 khi Minh Beta trực tiếp trình diễn ca khúc tại concert quốc gia "Tổ Quốc trong tim" trên sân vận động Mỹ Đình trước hơn 50.000 khán giả. Cùng năm, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa, anh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, điện ảnh và giải trí.

Minh Beta hát trong concert "Tổ quốc trong tim".

Thời gian gần đây, Minh Beta tiếp tục nhận được sự quan tâm khi xuất hiện với vai trò đạo diễn của bộ phim điện ảnh Mùi Phở, dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bộ phim có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Xuân Hinh, Quốc Tuấn, Tiến Lộc, Thanh Hương…

Theo đạo diễn Minh Beta, Mùi Phở khai thác những xung đột gia đình và sự giằng co nội tâm giữa các thế hệ, từ đó làm nổi bật giá trị của tình thân. Phim đồng thời sử dụng phở và Tết như những chất liệu văn hóa quen thuộc, dẫn dắt câu chuyện bằng cảm xúc đời thường và kết thúc bằng thông điệp hòa giải, hướng đến sự gắn kết gia đình trong dịp đầu năm.

Theo đuổi đề tài này trong bối cảnh thị trường điện ảnh thiên về giải trí thuần túy, Minh Beta dành gần hai năm - 730 ngày để phát triển kịch bản, chỉnh sửa hơn 100 lần. Anh cùng ê-kíp cũng trực tiếp về Nam Định tìm hiểu nghề làm phở truyền thống từ các nghệ nhân nhằm tăng tính chân thực cho bộ phim.

Minh Beta với vai trò đạo diễn.

Dàn diễn viên phim Mùi Phở.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho vai trò đạo diễn, Minh Beta cho biết: “Ngay từ những ngày đầu xây dựng chuỗi rạp chiếu phim, cá nhân tôi đã dành nhiều thời gian quan sát và tìm hiểu xem những bộ phim thu hút khán giả Việt Nam cần những tiêu chí gì, yêu cầu chất lượng ra sao, và nội dung, câu chuyện cần có yếu tố gì để chạm tới người xem. Việc này tôi theo dõi liên tục trong suốt hơn 10 năm làm rạp.

Song song với đó, tôi cũng chú trọng nâng cao khả năng cảm thụ và đánh giá nghệ thuật, từ kịch bản, diễn xuất cho đến năng lực đạo diễn. Tôi tham gia nhiều lớp học diễn xuất, cụ thể là năm lớp tại Học viện của diễn viên – đạo diễn Kathy Uyên, đồng thời tham dự các workshop, seminar về đạo diễn và biên kịch. Tôi cũng dành nhiều thời gian gặp gỡ, trao đổi với các nhà làm phim, những người làm sản xuất để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Kể cả với các đạo diễn nổi tiếng ở nước ngoài như Trần Anh Hùng, tôi cũng tham gia các workshop do anh tổ chức. Bên cạnh đó là các khóa học về biên kịch với Phan Đăng Di. Nói chung, tôi thu nhặt kiến thức ở nhiều nơi, kết hợp với kinh nghiệm và góc nhìn thị trường của bản thân.

Vào khoảng 4 năm trước, tôi cảm thấy mình đã đủ độ ‘chín’ và đủ tự tin để bắt tay vào thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tiên. Cũng từ thời điểm đó, tôi bắt đầu xây dựng nội dung, phát triển ý tưởng và làm việc với biên kịch để bộ phim mới chính thức thành hình”.

Tác giả: Li La

Nguồn tin: Phụ nữ Mới