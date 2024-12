Công ty cổ phần Bệnh viện 115: 20 năm hình thành và phát triển

Sáng ngày 14/12, Công ty cổ phần Bệnh viện 115 đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Bệnh viện Đa khoa 115 và Lễ khai trương Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An. Đây là 1 dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển.

Ngày 28/6/2001, Công ty TNHH Khám chữa bệnh và Vận chuyển cấp cứu 115 - tiền thân của Công ty cổ phần Bệnh viện 115 được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp Giấy đăng ký kinh doanh và Sở Y tế cấp Giấy đăng ký hành nghề. Đó là ước mơ đã được hiện thực hóa của Thầy thuốc ưu tú, Bác sỹ chuyên khoa II Phạm Văn Diễn, người sáng lập Công ty cổ phần Bệnh viện 115. Từ khi thành lập đến cuối năm 2004, là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên ở Nghệ An, trong điều kiện con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế, nhưng Công ty đã vận chuyển kịp thời hơn 7.300 chuyến vận chuyển cấp cứu an toàn, cấp cứu ban đầu cho hơn 7.000 bệnh nhân. Với sự phát triển, ngày 26/02/2004, Công ty TNHH Khám chữa bệnh và Vận chuyển cấp cứu 115 đã đổi tên thành Công ty cổ phần Bệnh viện 115.

Cùng với đó, Công ty đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp đất và xây dựng Bệnh viện đa khoa, với mũi nhọn là chấn thương và Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An được Bộ Y tế cấp phép hoạt động vào ngày 12/5/2006.

Thời gian đầu, với quy mô 80 giường bệnh trên một khu nhà 3 tầng có tổng diện tích 3.000m2, với hơn 100 cán bộ nhân viên. Do nhu cầu phát triển, Bệnh viện đã xây thêm dãy nhà 5 tầng, nâng tổng số giường bệnh kế hoạch lên 350 giường như hiện nay với 407 cán bộ nhân viên làm việc. Bệnh viện đã phát huy được thế mạnh của mình là chấn thương – chỉnh hình. Nhiều phẫu thuật loại 1, loại đặc biệt đã được thực hiện thường xuyên tại bệnh viện như: Phẫu thuật cột sống, phẫu thuật chấn thương sọ não, thay khớp háng, khớp gối, phẫu thuật nội soi khớp gối và khớp vai. Phẫu thuật nối mạch máu, nối thần kinh. Chuyển gân trong điều trị liệt thần kinh, phẫu thuật xoay chuyển vạt da tại chỗ có cuống mạch nuôi che phủ khuyết hổng phần mềm… góp phần giảm tải cho tuyến trên và giảm chi phí cho người bệnh.

Cùng với thế mạnh là chấn thương chỉnh hình, thì bệnh viện còn phát triển đồng bộ ở các chuyên khoa khác như: Hồi sức cấp cứu chống độc, nội khoa, gây mê hồi sức, ngoại tổng hợp, sản phụ khoa, đông y – vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, liên chuyên khoa, thận nhân tạo… đã tạo nên một bệnh viện đa khoa đúng nghĩa.

Trong năm 2024, Bệnh viện đa khoa 115 đã khám cho hơn 131 nghìn lượt bệnh nhân, điều trị nội trú hơn 19 nghìn bệnh nhân, phẫu thuật cho gần 10 nghìn bệnh nhân trong đó phẫu thuật loại 1, loại đặc biệt chiếm gần 40%.

Với những thành tích đã đạt được, Bệnh viện đa khoa 115 đã được UBND tỉnh Nghệ An đã tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua. Hiệp hội y tế tư nhân tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2013, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc. Tháng 10/2016, Chủ tịch nước đã phong tặng Huân chương Lao động Hạng Ba và ngày 19/9/2024, Bệnh viện đa khoa 115 vinh dự và tự hào khi được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Cũng tại buổi lễ, Công ty cổ phần Bệnh viện 115 đã chính thức công bố khánh thành và đưa vào sử dụng cơ sở 2 là Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An. Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An đã được Bộ Y tế thẩm định, cấp phép hoạt động và đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An ký hợp đồng khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế từ tháng 9/2024. Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An với quy mô 300 giường bệnh, giai đoạn 1 đưa vào khai thác 180 giường bệnh với 12 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và 6 phòng chức năng. Bệnh viện được thực hiện 3.898 danh mục kỹ thuật chuyên môn, phân cấp chuyên môn kỹ thuật cấp cơ bản, và xếp hạng tương đương với Bệnh viện hạng III.

Với mục tiêu phát triển chuyên sâu về ngoại khoa, Bệnh viện Ngoại khoa 115 nỗ lực xây dựng một mô hình bệnh viện khách sạn tư nhân hiện đại, áp dụng nhiều kỹ thuật cao, chú trọng đến cung cấp dịch vụ làm hài lòng người bệnh.

Ngoài 2 cơ sở bệnh viện ở trên, Công ty cổ phần Bệnh viện 115 còn có dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Thành Tâm cũng đang được xây dựng để sớm đi vào hoạt động.

Để có những bước phát triển và đạt được những thành công trên. Ngoài việc Công ty đã đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại như máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt của hãng Siemen, hệ thống PT nội soi, nội soi tiêu hóa, hệ thống xét nghiệm hiện đại. Công ty còn luôn chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Hiện nay Công ty cổ phần Bệnh viện 115 đã có hơn 700 nhân viên trong đó có 13 bác sỹ chuyên khoa II, 19 thạc sỹ, 41 bác sỹ chuyên khoa I, 390 điều dưỡng – kỹ thuật viên có trình độ đại học. Đặc biệt Công ty luôn lấy người bệnh làm trung tâm, tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tỷ lệ hài lòng của người bệnh luôn đạt trên 95%.

Ngoài hoạt động khám chữa bệnh, Công ty cổ phần Bệnh viện 115 cũng rất chú trọng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ những gia đình khó khăn, có công với cách mạng, khám cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu vùng xa, chia sẻ và hỗ trợ tiền viện phí với những người bệnh nghèo khi điều trị tại bệnh viện. Trong nhiều năm liền, Công ty cổ phần Bệnh viện 115 đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Nghệ An, các bệnh viện ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Hội Phẫu thuật Nụ cười (Operation Smile) và các quỹ từ thiện khác phẫu thuật cho gần 10 nghìn trẻ em ở các tỉnh miền Trung bị sứt môi, hở vòm; khuyết tật vận động, xơ hóa cơ Delta và dị tật ở mắt.