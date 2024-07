Công bố nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn đường sắt khiến nhân viên gom rác và 1 cháu bé tử vong

Sáng 29/7, cơ quan chức năng Đồng Nai và ngành đường sắt đã thông tin về vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe bán tải khiến 5 người thương vong.

Báo CAND dẫn nhận định ban đầu của Phòng Thanh tra – An toàn III thuộc Cục đường sắt Việt Nam cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi phần lớn thuộc về về người lái xe, không tuân thủ theo biển cảnh báo “ Chú ý tàu hỏa” và thiếu quan sát xung quanh.

Bên cạnh đó, một phần cũng do trách nhiệm của địa phương, không quyết liệt trong việc thực hiện theo Quyết định 358 của Thủ tướng của Chính phủ trong việc xóa bỏ lối đi tự mở có trên địa bàn tỉnh quản lý.

Kể lại với tờ Dân Trí, anh N. - người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn nói rằng, khi tàu gần đến, nhân viên gác chắn đã hạ đủ 3 gác chắn và chuẩn bị đón tàu. Thấy ô tô bán tải đang lao ra từ trong hẻm, nhân viên trực chốt thổi còi liên tục, đồng thời ra dấu hiệu dừng xe nhưng ô tô bán tải vẫn tiếp tục di chuyển tới.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tối 28/7. Ảnh: Báo Đồng Nai

Về tình hình sức khỏe của những nạn nhân bị thương, sáng nay, bác sĩ chuyên khoa II Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thông tin trên báo Đồng Nai cho biết, bệnh viện đang tập trung cứu chữa cho 2 nạn nhân.

Hiện, một bệnh nhân vẫn phải thở nội khí quản, được chuyển lên Khoa Ngoại thần kinh điều trị tiếp.

Bệnh nhân thứ 2 là ông V.V.K. (tài xế xe bán tải) đã được chuyển lên Khoa Chấn thương chỉnh hình với chẩn đoán gãy xương đòn trái, gãy mắt cá ngoài cổ chân phải, vết thương phần mềm hàm mặt. Kết quả xét nghiệm Ethanol máu bằng 0, test các chất gây nghiện cho kết quả âm tính.

Tàu hỏa dừng lại tại thời điểm xảy tai tai nạn để phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Ảnh: Báo Đồng Nai

Trước đó, khoảng 20h40 ngày 28/7, tàu hỏa SNT5 do lái tàu Đ.H.H. (33 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam (thành phố Long Khánh đi thành phố Biên Hòa). Khi đi tới vị trí đường ngang Km1696 + 458 (giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận) thì va chạm với xe bán tải biển số 60C- 597.05 do ông V.V.K. điều khiển đi từ đường hẻm (không có rào chắn, thuộc phường Tân Tiến) cặp theo đường ray.

Hậu quả khiến L.M.T. (23 tuổi, nhân viên thu gom rác) và em N.V.N. tử vong tại chỗ. 3 người còn lại trên xe bán tải đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Camera vụ xe bán tải va chạm với tàu hỏa ở Đồng Nai (Nguồn: Người Biên Hoà)

