Công an xuất hiện tại hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa nhiều tỉnh, thành

Công an kiểm tra tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Sáng 13-11, một lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị được yêu cầu phối hợp với lực lượng của Bộ Công an để làm việc tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột trên đường Ngô Quyền.

"Chúng tôi chỉ phối hợp, còn đơn vị chủ trì là Bộ Công an", vị này nói.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều ô tô biển số xanh của Bộ Công an xuất hiện trước cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột (số 67 - 71A Ngô Quyền). Lực lượng cảnh sát cơ động được huy động túc trực, bảo vệ bên ngoài trong khi các cán bộ công an làm việc bên trong cơ sở.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết chưa nhận được thông tin chính thức liên quan đến đợt kiểm tra nói trên.

"Hiện sở chưa được thông báo cụ thể về nội dung làm việc của Bộ Công an tại cơ sở Mailisa", vị này cho biết.

Thẩm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột được xem là một trong những cơ sở làm đẹp lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk, hoạt động nhiều năm qua. Cơ sở này hiện đang xây dựng thêm một chi nhánh khác tại số 59A Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột.

Theo giới thiệu trên trang quảng bá, Mailisa Buôn Ma Thuột quảng cáo cung cấp các dịch vụ như phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm filler - botox, điều trị và chăm sóc da chuyên sâu, phun xăm thẩm mỹ...

Cảnh sát cơ động xuất hiện tại thẩm mỹ Mailisa (đường Tô Hiến Thành, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Cùng ngày, tại Khánh Hòa, khoảng 8h sáng 13-11, cở sở thẩm mỹ Mailisa (đường Tô Hiến Thành, phường Nha Trang) xuất hiện nhiều cảnh sát cơ động đứng bên ngoài, xe chuyên dụng biển xanh cũng có mặt gần thẩm mỹ viện này.

Bên trong thẩm mỹ viện, theo quan sát của phóng viên, lực lượng chức năng đang làm việc với một số người. Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi từ xa. Theo tìm hiểu, cơ sở thẩm mỹ này khai trương vào tháng 4-2024, tọa lạc tại một tòa nhà 7 tầng nằm trên đường Tô Hiến Thành.

Còn tại TP.HCM, từ sáng nay, công an cũng có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận (cũ).

Công an xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ghi nhận tại Hà Nội, khoảng 9h sáng 13-11, hàng chục cán bộ công an, cảnh sát cơ động xuất hiện tại chi nhánh Mailisa ở tòa nhà số 6 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Trong đó, một số chiến sĩ cảnh sát túc trực trước cửa ra vào.

Một số khách hàng đến thẩm mỹ viện định vào trong đều bị cảnh sát ngăn lại, yêu cầu rời đi với lý do lực lượng chức năng đang làm việc.

Một nữ khách hàng đến làm đẹp tại Malisa cho biết hôm qua chị liên hệ với thẩm mỹ viện thì họ thông báo vẫn làm việc bình thường.

Tuy nhiên, sáng nay chị đến thì cảnh sát cho biết đang làm việc nên không được vào trong.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, Sở Y tế Hà Nội không tham gia đoàn kiểm tra thẩm mỹ viện Malisa tại Hà Nội và chưa nắm được thông tin cụ thể về buổi làm việc của lực lượng công an sáng 13-11.

Cảnh sát xuất hiện tại chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa tại Hà Nội - Ảnh: DANH TRỌNG

Cảnh sát xuất hiện tại chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa tại Hà Nội - Ảnh: DANH TRỌNG

Tại Đà Nẵng, trưa 13-11 tại thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) xuất hiện một số công an.

Cửa ra vào thẩm mỹ viện này được đóng kín. Khi có 2 người đi xe máy tới trước cơ sở này thì được lực lượng làm nhiệm vụ mời di chuyển.

Công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa tại Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tại Nghệ An, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tới 12h15 trưa 13-12, lực lượng công an vẫn đang có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nghệ An đóng tại 132 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh, Nghệ An.

Cổng chính thẩm mỹ viện tạm đóng cửa, ngừng đón khách. Phía dưới tầng hầm chỉ có một lối vào đang được các chiến sĩ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ.

Chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An đi vào hoạt động từ tháng 11-2023, có quy mô 6 tầng, nằm trên tuyến phố trung tâm kinh doanh của thành phố Vinh (cũ).

Thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trước chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An trưa 13-12 - Ảnh: DOÃN HÒA

Trưa 13-11, một phụ nữ tới chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa, Nghệ An hỏi về dịch vụ làm đẹp nhưng bảo vệ thông báo tạm ngưng đón khách - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại Cần Thơ:

Sáng nay 13-11 tại thẩm mĩ viện Mailisa Cần Thơ, xuất hiện nhiều công an ở bên trong và xung quanh tòa nhà. Theo ghi nhận lúc 12h trưa, công an vẫn còn khám xét bên trong thẩm mỹ viện trong khi cửa cửa chính tòa nhà đóng kín. Công an TP Cần Thơ cho biết, chỉ phối hợp với các lực lượng cấp trên, do chi nhánh thẩm mĩ viện đóng trên địa bàn, chứ không cung cấp thêm thông tin.

Được biết chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa Cần Thơ khai trương ngày 7-4-2021, hoạt động tại số 67 Phan Đình Phùng (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Thời điểm khai trương khá rầm rộ có xuất hiện nhiều siêu xe diễu hành trên các tuyến đường của TP Cần Thơ.

Lực lượng chức năng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa Cần Thơ- Ảnh: T. LŨY

Lực lượng chức năng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa Cần Thơ- Ảnh: T. LŨY

Tác giả: MINH PHƯƠNG - NGUYỄN HOÀNG - TÂM AN - ĐAN THUẦN - DANH TRỌNG - DOÃN HÒA - ĐOÀN CƯỜNG - DƯƠNG LIỄU - T. LŨY

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ