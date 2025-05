Công an xã phá án

Sáng sớm 12/3/2025, Công an xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiếp nhận trình báo từ anh Nguyễn Văn Thành (SN 1978), trú tại xóm 5, xã Thanh Hương về việc xưởng sản xuất chè của gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm các thiết bị máy móc trị giá hơn 40 triệu đồng. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Thanh Hương cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã chủ động vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thanh Hương đã xác định được 2 đối tượng thực hiện ra vụ trộm tài sản nói trên là Trần Văn Thắng (SN 1999) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 2008), cùng trú tại xóm 6, xã Thanh Hương. Công an xã Thanh Hương sau đó đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mới đây nhất, Công an thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An) tiếp nhận đơn tố giác của chị Trần Thị Cẩm (SN 2006), trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; hiện tạm trú trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên về việc bị một đối tượng tên Chinh trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả để chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an thị trấn Hưng Nguyên tiến hành xác minh, tập trung lực lượng tiến hành khoanh vùng, rà soát các đối tượng nghi vấn. Chỉ 3 giờ sau khi tiếp nhận trình báo, Công an thị trấn Hưng Nguyên đã triệu tập Nguyễn Quang Chinh (SN 2001), trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để đấu tranh.

Công an xã Diễn Hồng bắt đối tượng theo quyết định truy nã từ Công an tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan Công an, mặc dù đối tượng ngoan cố, tìm mọi cách quanh co chối tội nhưng trước những tài liệu, chứng cứ mà các điều tra viên thu thập được, đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội. Do lười lao động, không có việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Cẩm bằng cách sử dụng ứng dụng trên điện thoại tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả với số tiền 10 triệu đồng từ một tài khoản khác đến tài khoản của chị Cẩm. Sau đó, Chinh yêu cầu chị Cẩm chuyển số tiền nói trên lại cho Chinh để đối tượng tiêu xài.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Công an Nghệ An, tính từ thời điểm kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện ngày 1/3/2025 đến nay, lực lượng Công an xã trên địa bàn đã trực tiếp tham gia giải quyết hàng trăm vụ việc liên quan đến ANTT, trong đó có nhiều vụ việc bắt giam, khởi tố các đối tượng để điều tra theo quy định. Do được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học nên mọi hoạt động, nhiệm vụ công tác của Công an cấp xã tại Nghệ An đã được triển khai đồng bộ, không gián đoạn, không có khoảng trống trong công tác bảo đảm ANTT cũng như giải quyết tốt các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân. Trong đó, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, tại nhiều địa phương Công an xã đã phát hiện, đấu tranh với nhiều trường hợp vi phạm pháp luật, nổi bật là tội phạm trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng, thậm chí còn phát hiện, bắt giữ thành công các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Điển hình, ngày 20/3/2025, Công an xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu phát hiện và bắt giữ đối tượng là Nguyễn Văn Vương (SN 1997), trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã ngày 1/10/2024 về tội "Trộm cắp tài sản". Cũng thời gian này, tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn, Công an xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu đã nhanh chóng trích xuất camera an ninh, kịp thời phối hợp, phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Tuấn (SN 2000), trú tại Diễn Thành, là thủ phạm gây ra vụ cướp giật chiếc điện thoại Redmi từ tay cháu Phạm Thu Hiền (SN 2021) tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn.

Ngày 18/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã Thịnh Trường, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện tại phòng trọ của Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1976) trú xã Thịnh Trường có biểu hiện hoạt động phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tiến hành kiểm tra, phát hiện Hằng cùng 2 đối tượng nam giới đang sử dụng trái phép chất ma túy nên đã tiến hành bắt giữ, giao cho Công an tỉnh Nghệ An thụ lý theo quy định.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an Nghệ An là một trong những địa phương hoàn thành việc bố trí điều tra viên ở Công an xã sớm nhất, vượt 6 tháng so với tiến độ Bộ Công an giao. Với việc bố trí đủ 609 điều tra viên tại 460 đơn vị Công an cấp xã trong toàn tỉnh, trong đó có 149 xã bố trí 2 điều tra viên là Trưởng, Phó Trưởng Công an xã, nhiều vụ án xảy ra tại địa bàn cơ sở đã được điều tra viên Công an các xã, phường nhanh chóng điều tra làm rõ ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và trực tiếp thụ lý điều tra, từng bước tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Để Công an cấp xã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ mới, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và bổ sung quân số cho Công an cấp xã, phường, thị trấn theo tinh thần "Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở", đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường và đáp ứng yêu cầu thực tế từng địa bàn. Sau hơn 2 tháng tiếp nhận thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ mới, lực lượng Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, tăng cường trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ; giải quyết các tình huống, vụ việc về ANTT phát sinh tại các địa phương. Trong đó, tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia; điều tra hình sự, phòng, chống tội phạm; xây dựng lực lượng, hậu cần; quản lý nhà nước về ANTT và đảm bảo trật tự ATGT.

Bên cạnh góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức trong hoạt động điều tra hình sự, trực tiếp thụ lý giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền, giải quyết nhanh các vụ án, vụ việc xảy ra tại địa bàn cơ sở, lực lượng Công an cấp xã còn phát huy được vai trò trong việc xử lý các tình huống liên quan đến ANTT tại cơ sở. Điển hình là các vụ việc liên quan đến hỗ trợ người dân trao trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm, xử lý trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, chung tay xóa nhà dột nát, tạm bợ cho người dân...

Những kết quả trên các mặt công tác công an mà lực lượng Công an cấp xã mang lại từ sau khi ngừng hoạt động của Công an cấp huyện đã góp phần nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng, đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân