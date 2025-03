Công an xã được phép xử phạt các lỗi giao thông đường bộ khi nào?

Điều 30 Thông tư 73/2024/TT-BCA (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 13/2025/TT-BCA) về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông có quy định: Trường hợp không có lực lượng cảnh sát giao thông đi cùng thì công an xã thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành và báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cho lực lượng cảnh sát giao thông.

Thông tư 73/2024 có hiệu lực thi thành kể từ ngày 1/1/2025.

Công an xã chỉ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xã, đường thôn thuộc địa bàn quản lý. Khi phát hiện người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ có các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định như: Không đội mũ bảo hiểm theo quy định; chở quá số người quy định; chở hàng hóa cồng kềnh, quá kích thước giới hạn quy định; dừng, đỗ xe không đúng quy định; lạng lách, đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh; không có gương chiếu hậu ở bên trái theo quy định; sử dụng ô (dù); kéo, đẩy xe khác, vật khác; chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định hoặc phát hiện phương tiện giao thông vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, an ninh, trật tự xã hội nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, thì được xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết, xử lý vụ việc của các hành vi vi phạm nêu trên, nếu phát hiện hành vi vi phạm khác thì được xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt quá thẩm quyền xử phạt thì lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính...

Ảnh minh họa: KT

Trường hợp phát hiện người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây thì công an xã được xử lý theo quy định:

- Không đội mũ bảo hiểm theo quy định: Phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng;

- Chở quá số người quy định sẽ bị xử phạt theo các mức sau:

+ Từ 400.000 - 600.000 đồng: Chở 02 người trên xe trừ người bệnh đi cấp cứu, trẻ em < 12 tuổi, người già yếu, người khuyết tật, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

+ Từ 600.000 - 800.000 đồng và trừ 02 điểm giấy phép lái xe: Chở theo ≥ 03 người trên xe;

- Chở hàng hóa cồng kềnh, quá kích thước giới hạn quy định sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng. Trường hợp chở hàng cồng kềnh gây tai nạn bị phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng.

- Dừng, đỗ xe không đúng quy định sẽ bị áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính như sau : Từ 400.000 - 600.000 đồng đối với lỗi dừng, đỗ xe không đúng quy định; Từ 600.000 - 800.000 đồng đối với lỗi dừng, đỗ xe Trên cầu; Từ 800.000 - 01 triệu đồng nếu dừng, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định và Từ 10 - 14 triệu đồng đối với trường hợp gây tai nạn.

- Lạng lách, đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh: sẽ bị phạt từ 08 - 10 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 10 - 12 tháng. Trường hợp gây tai nạn sẽ bị phat từ 10 - 12 triệu đồng;.

- Không có gương chiếu hậu ở bên trái theo quy định bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

- Sử dụng ô (dù) khi lái xe bị phạt từ 800.000 - 01 triệu đồng và trừ 04 điểm giấy phép lái xe; Trường hợp gây tai nạn giao thông bị phạt từ 10 - 14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe

- Trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định thì chủ xe sẽ bị phạt từ 08-10 triệu đồng; Phạt cảnh cáo: người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; Phạt từ 400.000 - 600.000 đồng: Từ đủ 16 - dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xilanh từ 50cm3 trở lên hoặc công suất động cơ điện từ 04 kW trở lên

- Kéo, đẩy xe khác, vật khác sẽ bị xử phạt từ 600.000 - 800.000 đồng; Trường hợp gây tai nạn giao thông bị phạt từ 10 - 14 triệu đồng.

Khi giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm, nếu phát hiện hành vi vi phạm khác thì công an xã được xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt quá thẩm quyền xử phạt thì lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: Báo VOV