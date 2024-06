Công an xã đến nhà đón học sinh ngủ quên đưa tới điểm thi

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Lay Văn Thìn – Trưởng Công an xã Môn Sơn, cho biết: Sáng 5/6/2024, trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường THPT Mường Quạ, Công an xã Môn Sơn nắm được thông tin từ Hội đồng coi thi, gần đến giờ dự thi nhưng thí sinh Lê Văn Cường (SN 2009), trú tại bản Tân Sơn, xã Môn Sơn vẫn vắng mặt không rõ lý do.

Ngay lập tức, Công an xã Môn Sơn chủ động tham mưu Đảng uỷ, UBND xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và Hội phụ nữ xã đến tận nhà thí sinh Lê Văn Cường tìm hiểu nguyên nhân để đón cháu đến điểm thi kịp giờ theo quy định.

Công an xã Môn Sơn và đoàn thể địa phương đến tận nhà đón thí sinh Lê Văn Cường đi thi.

Tìm hiểu ban đầu được biết, thí sinh Lê Văn Cường là người dân tộc Đan Lai, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, Cường ở nhà với ông nội nên ngủ quên. Biết hoàn cảnh gia đình, Công an xã Môn Sơn và đoàn thể địa phương đã động viên, khích lệ đồng thời đưa Cường đến điểm thi đúng giờ quy định, Trưởng Công an xã Môn Sơn Lay Văn Thìn cho biết thêm.

Được biết, sáng 5/6, tại 72 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, hơn 44.000 thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân