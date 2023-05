Công an TP HCM truy nã Tổng Giám đốc Công ty 305

Ngày 30-5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định truy nã Bùi Quốc Thuận (SN 1985, quê Bình Thuận) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bùi Quốc Thuận là Tổng Giám giám đốc Công ty 305. Người này đã có hành vi sử dụng hợp đồng giả mạo là Hợp đồng thỏa thuận bảo mật mua bán tài sản với Ngân hàng ABBank.

Bùi Quốc Thuận

Nội dung vụ án thể hiện Công ty 305 nhận chuyển nhượng lại các tài sản từ Ngân hàng ABBank. Mục đích nhằm tạo niềm tin với Công ty Hoàng Hiệp rằng Bùi Quốc Thuận là chủ các tài sản để Công ty Hoàng Hiệp chuyển số tiền 72 tỉ đồng cho Công ty 305.

Sau đó, Bùi Quốc Thuận đã chiếm đoạt số tiền nêu trên mà không giao bất kỳ tài sản nào như đã cam kết.

Hành vi của Bùi Quốc Thuận đã đủ căn cứ cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" nên Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Thuận về các tội danh trên.

VKSND TP HCM đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với Bùi Quốc Thuận.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định truy nã đối với Bùi Quốc Thuận.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (Đội 8); Địa chỉ: 674 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0693187783, 0903369063.

Tác giả: PHẠM DŨNG

Nguồn tin: Báo Người lao động