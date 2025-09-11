Bắt đối tượng trốn truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Hồng

Đối tượng Hồng.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 31/12/2021, TAND thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập) tuyên phạt 18 tháng tù giam đối với Hồng về tội danh trên. Quá trình được tại ngoại chờ chấp hành án phạt tù, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian xác minh, truy tìm, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã đối với Hồng. Qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Thanh Điền phát hiện Hồng đang lẩn trốn tại địa phương nên bắt giữ đối tượng.

Tác giả: N.M

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân