Bắt đối tượng trốn truy nã nguy hiểm Nguyễn Văn Hồng

Chiều 11/9, Công an phường Thanh Điền (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm tên Nguyễn Văn Hồng (SN 1976, ngụ khu phố Hiệp Long, phường Thanh Điền) theo quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tây Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Hồng.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 31/12/2021, TAND thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập) tuyên phạt 18 tháng tù giam đối với Hồng về tội danh trên. Quá trình được tại ngoại chờ chấp hành án phạt tù, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian xác minh, truy tìm, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã đối với Hồng. Qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Thanh Điền phát hiện Hồng đang lẩn trốn tại địa phương nên bắt giữ đối tượng.

