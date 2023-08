Công an tỉnh Lâm Đồng thăm viếng, chia buồn cùng gia đình công dân hy sinh

Tại đây, đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an các đơn vị, địa phương đã thăm hỏi, động viên, chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Phạm Ngọc Anh. Đồng thời, Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm của anh Phạm Ngọc Anh trong việc hỗ trợ, giúp đỡ Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, ứng cứu thảm họa thiên tai xảy ra tại đèo Bảo Lộc.

Đại diện Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng tới viếng, chia buồn cùng gia đình anh Phạm Ngọc Anh.

Trước đó, chiều 30/7 vừa qua, anh Phạm Ngọc Anh đã hỗ trợ Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương di dời thiết bị, phương tiện và các tài sản khác ra khỏi khu vực nguy hiểm tại Chốt CSGT đèo Bảo Lộc. Trong lúc các anh đang làm nhiệm vụ, bất ngờ xảy ra sạt lở đất từ trên đồi cao đổ xuống.

Hàng trăm mét khối đất đá đã vùi lấp một phần Chốt CSGT đèo Bảo Lộc. Hậu quả, Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành, Đại úy Lê Ánh Sáng và anh Phạm Ngọc Anh bị đất đá vùi lấp dẫn tới hy sinh.

Ghi nhận hành động dũng cảm của công dân Phạm Ngọc Anh trong việc thực hiện cứu nạn, cứu hộ, ứng cứu thảm họa thiên tai, ngày 2/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đối với anh Phạm Ngọc Anh.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân