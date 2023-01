Công an thông tin vụ một giám đốc trình báo bị cướp 4,9 tỷ đồng

Pháp luật

Công an tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.Pleiku triệu tập tất cả các nghi can trong vụ việc một giám đốc công ty trình báo bị cướp 4,9 tỷ đồng để làm rõ. Vào cuộc xác minh, bước đầu công an đã làm rõ nội tình vụ việc.