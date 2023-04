Công an thị xã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Lễ hội khai trương du lịch Cửa Lò năm 2023

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023 chính thức khai mạc lúc 20h ngày 14/4 tại Quảng trường Bình Minh, dự kiến có hàng vạn du khách và rất nhiều đại biểu về tham dự. Để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ khai mạc và đảm bảo an toàn cho đại biểu cũng như du khách, Công an thị xã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch số 435/KH – CAT -PA01 ngày 12/4/2023 về đảm bảo an ninh trật tự Lễ hội khai trương du lịch Cửa Lò năm 2023.