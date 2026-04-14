Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An xác minh, làm rõ vụ nhóm thiếu niên xô xát trên đường

Trước đó, trong sáng 12/4, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên xảy ra cãi vã, xô xát trên đường Đặng Tất, phường Thành Vinh. Theo nội dung clip, từ lời qua tiếng lại, nhóm thanh, thiếu niên lao vào đánh nhau giữa đường. Đáng nói, mặc dù một số người đi cùng can ngăn, song một số trường hợp khác lại kích động, cổ vũ, làm vụ việc diễn biến phức tạp hơn, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Thành Vinh nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Trong ngày 12/4, những người liên quan được yêu cầu đến trụ sở Công an phường làm việc; đồng thời, lực lượng chức năng cũng mời người giám hộ và người chứng kiến để phục vụ công tác xác minh.

Nhóm thiếu niên tại cơ quan Công an.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa T.T.T.A và N.H.S. (cùng sinh năm 2010). Đến khoảng 21 giờ ngày 11/4/2026, T.T.T.A gọi N.H.S đến khu vực số 94 đường Đặng Tất để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, N.H.S rủ P.Đ.Q.Đ., N.T.N. và V.T.L. (cùng sinh năm 2010) đi cùng đến địa điểm trên và xảy ra xô xát. Vụ việc chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn. Hiện, Công an phường Thành Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Phạm Thủy - Huy Lê

Nguồn tin: bocongan.gov.vn