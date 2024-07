Công an mời người đàn ông đi ô tô đánh nam thanh niên lên làm việc

Camera ghi cảnh người đàn ông đánh nam thanh niên - Ảnh cắt từ video

Ngày 11-7, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện trên không gian mạng lan truyền đoạn clip phản ánh sự việc một nam tài xế ô tô có hành vi đánh tới tấp một thanh niên tại phường Linh Chiểu.

Nhận thấy hành vi của nam tài xế ô tô có tính chất hung hãn, côn đồ, coi thường pháp luật, gây bức xúc dư luận, tuy nạn nhân chưa tới cơ quan công an trình báo nhưng Ban chỉ huy Công an TP Thủ Đức chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức khẩn trương xác minh, mời những người liên quan về làm việc.

Cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra tối 8-7 tại đường số 9, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức. Đồng thời xác định và mời nam tài xế ô tô là Lê Hoàng Long (36 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về trụ sở làm việc.

Một nguồn tin từ Công an TP Thủ Đức cho hay nguyên nhân bước đầu được xác định là nam thanh niên dắt xe máy ra khỏi nhà để chắn trên đường, sau đó tài xế ô tô mới bóp còi để nam thanh niên dắt xe gọn vào.

Nam thanh niên sau đó đóng cửa, ngồi lên xe máy chạy đi nhưng "có quay lại nhìn tài xế ô tô". Nam tài xế ô tô mới mở kính xe xuống nói "mày nhìn tao cái gì".

Lúc này nam thanh niên dừng xe và lùi lại nhìn tài xế thì bị tài xế ô tô xuống xe đánh vào mặt tới tấp. Được biết, hai người ở cùng con đường số 9 và trước đó chưa xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục làm việc với Long để làm rõ nguyên nhân, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định.

