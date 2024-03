Công an huyện Quỳ Châu: Nhiều nỗ lực trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Quỳ Châu là huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An. Với địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế khiến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Quỳ Châu đã làm tốt công tác nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tập trung vào các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm có tổ chức…

Từ 15/12/2023 đến 15/3/2024, Công an huyện Quỳ Châu đã xác lập và triệt phá thành công 07 chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm trên các lĩnh vực: tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy; tội phạm kinh tế, tham nhũng và chức vụ; tội phạm môi trường, bắt giữ 13 đối tượng có liên quan.

Đối tượng Kim Văn Huy (giữa) cùng tang vật chuyên án cơ quan Công an huyện Quỳ Châu thu giữ

Điển hình: Ngày 01/3/2024, tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Công an huyện triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức ghi, chuyển số lô, số đề trên nền tảng zalo, tin nhắn SMS, messenger. Ban chuyên án đã bắt giữ đồng loạt 05 đối tượng trú tại các huyện Quỳ Châu, Đô Lương và thị xã Thái Hòa. Chứng minh số tiền của các đối tượng dùng để đánh bạc là 108 triệu đồng, thu giữ 06 điện thoại di động; 03 cáp lô đề, cùng một số tài liệu, đồ vật liên quan khác.

Trước đó, ngày 22/12/2023, Công an huyện phá thành công chuyên án bắt 01 đối tượng sản xuất, tàng trữ, vận chuyển pháo, thu giữ gần 100 quả pháo tự, thuốc pháo, cùng các chất phụ gia, đồ vật liên quan đến chế tạo pháo, tổng khối lượng 21kg.

Tiếp đó, Công an huyện đã phá thành công chuyên án, bắt 02 đối tượng gồm Kim Văn Huy (sinh năm 1996) và Kim Văn Tùng (sinh năm 1980) cùng trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 41,19gam heroin , 02 súng tự chế, 01 súng CKC, 01 súng CPC bắn đạn chì, 01 kiếm, 01 dao găm, 01 quả mìn tự chế, 01 kíp nổ, 01 dây cháy chậm, 01 thỏi thuốc nổ dẻo, 0,8kg thuốc nổ, 10 viên đạn, 3.500.000 đồng và 01 điện thoại di động.

Công an huyện Quỳ Châu vận động thành công đối tượng Hoàng Danh Lộc ra đầu thú

Đặc biệt, ngày 09/3/2024, Công an huyện Quỳ Châu đã vận động thành công đối tượng truy nã Hoàng Danh Lộc (sinh năm 2003), trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành ra đầu thú. Lộc là một trong hai bị can của vụ án "Cướp giật tài sản" xảy ra từ tháng 6 - 9/2023 tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, bị Công an huyện Yên Thành ra Quyết định truy nã toàn quốc. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Quỳ Châu đã thành lập Tổ công tác do đồng chí Thượng tá Hoàng Chí Hiếu, Phó Trưởng Công an huyện làm Tổ trưởng ra các tỉnh phía Bắc nhằm tiếp cận, vận động đối tượng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 09/3/2024, Tổ công tác Công an huyện Quỳ Châu đã vận động, thuyết phục thành công Hoàng Danh Lộc ra đầu thú và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Yên Thành.

Lãnh đạo huyện Quỳ Châu khen thưởng đột xuất Công an huyện Quỳ Châu về thành tích đặc biệt xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Những kết quả Công an huyện Quỳ Châu đạt được trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đó là nguồn động viên, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn