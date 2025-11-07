Công an Hải Phòng triệt phá sới bạc trong tiệm tạp hóa

Khoảng 23h10 ngày 31-10, Công an xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức "đánh liêng" tại cửa hàng tạp hóa của Nguyễn Trọng Vọng (SN 1988, trú tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng).

Các đối tượng bị khởi tố...

Cơ quan Công an xác định danh tính 6 đối tượng gồm Dương Văn Toại (SN 1982), Phạm Văn Lịch (SN 1972), Vũ Văn Lởi (SN 1973), Vũ Văn Hồng (SN 1986), Bùi Văn Mạng (SN 1988) và Lương Văn Gàng (SN 1985), đều thường trú tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng.

Ngày 7-11-2025, căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự, đồng thời tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Tuệ Nhi

Nguồn tin: anninhthudo.vn