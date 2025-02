Công an giúp đỡ cháu trai đi lạc về với gia đình

Công an phường Hòa Hiếu bàn giao cháu N.M.Q cho gia đình.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 24-2, Tổ công tác Công an phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa đang tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, phát hiện một cháu trai ngồi co ro bên vỉa hè thuộc khối Tân Phú, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa có dấu hiệu tâm lý không bình thường, mệt mỏi và đói rét. Qua thăm hỏi ân cần, Tổ công tác Công an phường Hòa Hiếu đã đưa cháu về trụ sở phường. Tại đây, cháu trai được ăn uống, nghỉ ngơi.

Sau khi cháu đã ổn định tâm lý, Công an phường Hòa Hiếu tiến hành tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện của cháu và biết được nguyên nhân cháu đi lạc từ phường Hưng Dũng, TP Vinh lên thị xã Thái Hòa. Ngoài ra, cháu trai không có tiền cũng không có điện thoại nên không thể liên lạc được với gia đình.

Khi có đủ thông tin, Công an phường Hòa Hiếu đã liên lạc với bố mẹ cháu là ông Ngô Đình Tiệp để bàn giao đưa cháu về gia đình an toàn. "Thật không ngờ Công an phường Hòa Hiếu lại xác minh, hỗ trợ cháu Q. đi lạc về với gia đình nhanh đến vậy", người thân của cháu trai đi lạc chia sẻ.

Cảm kích trước việc làm đó, gia đình cháu trai viết thư cảm ơn Công an phường Hòa Hiếu nói riêng, Công an Nghệ An nói chung thật sự "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Tác giả: Ngọc Hồ

Nguồn tin: cadn.com.vn