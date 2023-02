Con trai bị can Nguyễn Phương Hằng đề nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ quận 7, TP.HCM) - con trai riêng của bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) có đơn gửi Viện KSND TP.HCM và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Theo nội dung đơn, ông Tuấn cho rằng, trong quá trình mẹ ông bị tạm giam, ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bị can) đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM trưng cầu giám định tâm thần cho bị can Nguyễn Phương Hằng.

Bị can Nguyễn Phương Hằng.

Tuy nhiên, ông Tuấn không đồng ý giám định tâm thần và cho rằng mẹ mình không bị bệnh.

Ông Tuấn khẳng định tình trạng sức khỏe của mẹ mình trước khi bị bắt tạm giam và hiện tại chỉ bị mắc các bệnh như cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loạn lipid máu.

Trong đó, bệnh rối loạn lo âu là một trong những bệnh lý về thần kinh nhưng không làm ảnh hưởng đến nhận thức và bị can hoàn toàn làm chủ hành vi của bản thân.

"Việc uống thuốc điều trị rối loạn lo âu theo toa của bác sĩ không phải là căn cứ để giám định tình trạng tâm thần đối với bị can mà cần phải đánh giá qua quá trình mẹ tôi làm việc với cơ quan điều tra qua các buổi hỏi cung, làm việc có được tỉnh táo, bình thường hay không", ông Tuấn viết trong đơn.

Ông Tuấn cho rằng, hậu quả của việc giám định tâm thần không chỉ dừng ở việc đánh giá có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác, như quan hệ pháp luật về hôn nhân gia đình, quan hệ pháp luật dân sự về quyền sở hữu tài sản, quản lý phần vốn góp trong các doanh nghiệp quy định trong pháp luật về kinh doanh.

Trước đó, ông Tuấn gửi đơn đến các cơ quan tố tụng xin nộp 10 tỷ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam cho bị can Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại chữa bệnh cho đến khi kết thúc vụ án.

Trước đó, ngày 2/2, Viện KSND TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan bị can Nguyễn Phương Hằng, đề nghị điều tra bổ sung.

Viện KSND TP.HCM đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân - được cho rằng có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân.

Ngày 30/1, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Liên quan vụ án, tại buổi phát sóng trực tiếp có nội dung xúc phạm các cá nhân của bị can Nguyễn Phương Hằng có sự tham gia với tư cách khách mời của Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim.

Cơ quan CSĐT xác định chưa có đủ cơ sở khẳng định 2 người này có những nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân; nội dung thuộc bí mật cá nhân, bí mật của gia đình và đời sống riêng tư theo quy định của Luật An ninh mạng, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Tác giả: HOÀNG THỌ

Nguồn tin: Báo VTC News