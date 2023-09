Con gái bị hack tài khoản Facebook, mẹ bị lừa hơn 400 triệu đồng

Tối 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố nhận được đơn trình báo của chị H. (trú tại Hà Nội) liên quan việc bị lừa 400 triệu đồng vì tài khoản Facebook của con gái bị hack.

Cụ thể, theo đơn trình báo, chị H. nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của con gái với nội dung chuyển tiền để con đóng học ở nước ngoài.

Tin tưởng đó là con mình, chị đã chuyển 3 lần với số tiền hơn 400 triệu đồng. Cả 3 lần giao dịch chuyển tiền, chị H. đều gọi cho con và chỉ nghe thấy máy “ù ù”.

Rất nhiều người mất tiền khi nhận tin nhắn nhờ chuyển tiền từ nick Facebook, Zalo... của người thân sau khi tài khoản này bị hack. (Ảnh minh hoạ: Báo Lạng Sơn).

Sau đó, chị H. nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của con gái với nội dung: “Mẹ ơi, máy điện thoại con vừa bị rơi, không nghe rõ đâu. Mẹ nhắn tin cho con!".

Khi liên lạc được với con, chị H. mới biết tài khoản Facebook của con đã bị hack. Sau đó, người mẹ này đến cơ quan công an trình báo.

Công an Hà Nội cho biết thêm, trong tháng 9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao liên tiếp nhận trình báo của nhiều công dân trên tại thành phố bị chiếm đoạt tài sản.

Những kẻ này dùng thủ đoạn, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, sau đó nhắn tin cho người thân, bạn bè của chủ tài khoản có trong danh sách Facebook, Zalo để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị người dân cảnh giác khi bỗng dưng nhận được tin nhắn đề nghị vay, mượn, chuyển tiền qua mạng xã hội.

Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, người dân cần xác minh thông qua việc gọi điện thoại trực tiếp đến người vay bằng số điện thoại đã được lưu trong danh bạ, không kiểm tra qua các ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook… Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: vtc.vn