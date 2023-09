Dựng chuyện hầu đồng 'giải hạn' để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Liễu (35 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) về 2 tội danh "Hành nghề mê tín dị đoan" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh 4 tháng (kể từ ngày 13/6/2023 đến ngày 14/10/2023) đối với Nguyễn Thị Liễu về tội “Hành nghề mê tín dị đoan”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Liễu.

Từ ngày 3/11/2022 đến ngày 5/2/2023, Nguyễn Thị Liễu tổ chức xem bói bằng hình thức hầu đồng tại nhà ở thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước. Bà Liễu xem bói cho chị Trương Thị H. và gia đình ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Quá trình xem bói, Liễu nói với chị H. và người thân trong gia đình của chị H. phải có lễ cúng để cầu con, cầu tình duyên, cầu siêu bạt độ… Đồng thời, Liễu “hù dọa” chị H. rằng mình là “căn” của chị và đưa ra thông tin không có thật là sẽ phá công việc của H., gia đình chị này có người gặp tai nạn.

Để hóa giải, Liễu gợi ý chị H. phải đưa tiền cho mình để làm lễ cúng. Tin vào lời phán của Liễu, từ ngày 3/11/2022 đến ngày 3/2/2023, chị H. đã chuyển cho Liễu nhiều lần với tổng số tiền hơn 320 triệu đồng để làm "lễ" và "chuộc lộc". Tuy nhiên, khi phát hiện ra mình bị lừa dối, chị H. đã làm đơn tố cáo hành vi của Liễu tới cơ quan Công an.

Ngày 13/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Liễu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Liễu.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được được điều tra làm rõ.

Tác giả: CTV Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo VOV