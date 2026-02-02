Con đường sa ngã của gã trai và nước mắt từ đấng sinh thành

Bước chân vào con đường tội lỗi

Phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Dũng, SN 1992, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra khá nhanh vì cơ bản nam bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Từ sáng sớm, bố mẹ cùng người thân của bị cáo bắt xe từ Thanh Hoá vào Nghệ An để tham dự phiên toà xét xử Dũng. Nhìn thấy con trai sau bao ngày xa cách, bà L. T. T., SN 1971, mẹ Dũng không kìm được nước mắt.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, Dũng làm quản lý, phiên dịch tại một công ty do A Siêu (người Đài Loan) làm chủ, trụ sở tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Đây là công ty chuyên hoạt động lừa đảo qua mạng, giả danh cơ quan Nhà nước Việt Nam để thao túng tâm lý bị hại, chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Minh Dũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công ty này hoạt động theo hệ thống bài bản. Theo đó, D1 thực hiện gọi điện cho bị hại; D2, D3 giả danh cán bộ điều tra, hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản do nhóm quản lý. Toàn bộ các vị trí thống nhất ý chí, cùng thực hiện hành vi lừa đảo. Trong chuỗi hành vi phạm tội, mỗi vị trí đều có vai trò nhất định, hỗ trợ cho nhau, không thể tách rời. Hằng ngày, công ty tổ chức họp tổng kết, khen thưởng các đối tượng lừa đảo thành công. Toàn bộ nhân viên, trong đó có Dũng được trả lương hoặc hoa hồng từ số tiền chiếm đoạt được.

Trong công ty lừa đảo do A Siêu cầm đầu, Dũng giữ vai trò hỗ trợ quản lý và phiên dịch. Mặc dù không trực tiếp liên lạc hay thực hiện hành vi lừa đảo, nhưng Dũng biết rõ tính chất phạm tội của công ty và đã có hành vi giúp sức tích cực cho A Siêu và đồng phạm trong việc thực hiện hành vi lừa đảo của bị hại Vũ Thị Dung (trú Khánh Hòa) hơn 3,5 tỷ đồng. Tổng số tiền Dũng thu lợi bất chính trong vụ án này là hơn 73 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Dũng bị Tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng (Campuchia) tuyên phạt 10 tháng tù về tội Âm mưu tàng trữ vũ khí trái phép.

Nước mắt của đấng sinh thành

Đứng trước bục khai báo bị cáo Lê Minh Dũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo cho biết, bản thân sang Campuchia làm việc đổi tiền tại một casino. Cuối năm 2023, A Siêu đặt vấn đề đưa bị cáo về làm phiên dịch. "Bị cáo làm công việc phiên dịch và quản lý, báo cáo các vấn đề cho ông chủ chứ không tham gia vào nhiệm vụ lừa đảo. Bị cáo được ông chủ trả lương mỗi tháng 1.000 USD. Bị cáo mới làm việc được 3 tháng và ông chủ trả lương đầy đủ. Trong thời gian làm việc tại công ty này, bị cáo vẫn về Việt Nam thăm gia đình rồi sau đó làm việc bình thường. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời", bị cáo Lê Minh Dũng cho biết.

Giờ nghị án, ông L.M.H., bố của bị cáo cũng bật khóc khi nghe con phải đối mặt với bản án cao. Ông đặt câu hỏi chất vấn bị cáo tại sao lại chọn nghề đó? Tại sao không chọn nghề chân chính để làm? Những câu hỏi của bố bị cáo khiến những người có mặt không kìm được nước mắt. Trước những câu hỏi của bố, Dũng chỉ biết cúi mặt xuống đất. Bị cáo nhiều lần gửi lời xin lỗi tới bố mẹ và người thân của mình.

Bố mẹ Dũng nhiều lần rơi nước mắt khi con trai khai nhận hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Dũng là đặc biệt nguy hiểm, cần có mức án nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Trong vụ án này, bị cáo Dũng có vai trò đồng phạm giúp sức cho hoạt động của đường dây lừa đảo. Bị cáo làm nhiệm vụ hỗ trợ quản lý và phiên dịch cho công ty, thời gian làm việc tại công ty chỉ vài giờ, còn chủ yếu vẫn làm việc tại casino. Bị cáo có nhân thân xấu, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Tuy nhiên, bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải, đã bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại. Bị cáo nhờ người nhà bồi thường cho bị hại gần 300 triệu đồng và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Minh Dũng 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến đường dây lừa đảo này, đầu tháng 8/2025, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Minh Tuấn mức án cao nhất 20 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 4 đến 15 năm tù cùng tội danh, tùy vai trò và mức độ phạm tội. Về dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

