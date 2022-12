Con đường sa ngã của Dung 'Thà'

Trung tá Nguyễn Thiện Chiến - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: "Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận, thời gian qua, không chỉ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mà tất cả các đội nghiệp vụ đều ra quân, làm trong sạch địa bàn. Đã từ lâu, quán bar Gen Z được người dân phản ánh có hoạt động bất thường và nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra. Nhưng hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy của Dung “Thà” và đám đệ tử rất tinh vi. Vì những đối tượng này thường đối phó bằng cách đóng cửa sau 24h nhưng thực chất bên trong vẫn diễn ra hoạt động phạm pháp. Với quyết tâm triệt phá ổ nhóm này, cơ quan Công an đã rất nỗ lực, quyết tâm, tốn rất nhiều thời gian trinh sát. Cũng theo Công an quận Hoàn Kiếm, từ nay đến cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an quận tiếp tục tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.