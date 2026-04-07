Con dâu nhà Beckham gầy trơ xương

Nicola Peltz Beckham khoe hình thể trơ xương trong những tấm ảnh trên trang cá nhân.

Trong những hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân hồi cuối tháng 3, Nicola Peltz Beckham, vợ của Brooklyn Beckham, gây lo ngại với hình thể gầy trơ xương. Đỉnh điểm, trong tấm hình thực hiện động tác xoạc chân được chia sẻ vào ngày 1/4, mỹ nhân 31 tuổi để lộ đôi chân khẳng khiu.

Hình thể mảnh mai này đến từ 4 tháng luyện tập ballet cường độ cao để chuẩn bị cho vai diễn vũ công Margo trong phim Prima. Cân nặng của Nicola Peltz được cho là xuống dưới mức 45 kg, theo Daily Mail.

Để đạt được điều này, nữ diễn viên tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt kết hợp với lịch tập luyện dày đặc. Sự thay đổi ngoại hình của cô cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán, bao gồm nghi vấn sử dụng thuốc giảm cân hoặc ảnh hưởng tiêu cực từ mối quan hệ căng thẳng với gia đình chồng.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Nicola chủ động giảm cân theo kế hoạch cá nhân, đồng thời không sử dụng các loại thuốc như Ozempic.

Nicola Peltz Beckham gây lo ngại với hình thể gầy gò, vô tình thúc đẩy trào lưu “heroin chic”. Ảnh: @nicolaannepeltzbeckham.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Harper’s Bazaar năm 2022, Nicola cho biết thường cảm thấy đói nhất trước bữa tối và vào đêm muộn. Bữa ăn nhẹ yêu thích của hai vợ chồng là bánh mì baguette nướng kèm bơ và giấm balsamic hoặc ngũ cốc dâu tây.

Đối với bữa tối, Nicola hiếm khi nấu ăn. Brooklyn Beckham là người đảm nhận việc bếp núc, thường chế biến pasta sợi mảnh sốt hồng (capellini) - món yêu thích của vợ.

Cô thừa nhận: “Brooklyn luôn là người nấu ăn, còn tôi nấu rất tệ. Món duy nhất tôi làm được là salad. Ngoài ra, tôi ăn mọi thứ”. Trong tủ đồ ăn vặt của Nicola thường có kẹo, khoai tây chiên và sandwich bơ đậu phộng.

Hình thể “mình hạc xương mai” của con dâu nhà Beckham được cho là góp phần lăng xê trào lưu “heroin chic” (vẻ đẹp gầy gò). Hiện tượng sao nữ khoe hình thể gầy gò với xương quai xanh lộ rõ và gò má hốc hác vốn xuất hiện từ 30 năm trước, có xu hướng trở lại mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Khi Ariana Grande, Cynthia Erivo hay nhiều gương mặt nổi tiếng khác xuất hiện với vóc dáng mảnh khảnh khác thường, họ vô tình đẩy xu hướng này trở thành biểu tượng thời thượng, khiến khán giả vô thức dễ chạy theo.

Các chuyên gia sức khỏe tâm thần, bác sĩ dinh dưỡng và phẫu thuật thẩm mỹ cảnh báo rằng xu hướng đề cao vóc dáng siêu gầy có thể thúc đẩy hành vi rối loạn ăn uống và khiến nhiều người tìm đến các biện pháp làm đẹp cực đoan, bao gồm sử dụng thuốc giảm cân hay phẫu thuật cắt bỏ xương sườn, theo New York Post.

Các chuyên gia tâm lý cảnh báo rằng việc coi những thủ thuật y tế là giải pháp nhanh để thay đổi ngoại hình có thể khiến nhiều người lệ thuộc vào phẫu thuật thẩm mỹ. Về tác động lâu dài đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, họ cho rằng vẫn cần thời gian để đánh giá đầy đủ hơn.

“Những ca phẫu thuật cực đoan có thể tạo cảm giác tự tin tức thời, nhưng cũng dễ khiến người ta tin rằng giá trị của mình phụ thuộc vào vẻ ngoài hay những trào lưu đang thịnh hành. Khi phẫu thuật trở thành cách duy nhất để xoa dịu sự tự ti về cơ thể, nền tảng cảm xúc phía sau thường rất dễ tổn thương và khó bền vững”, Lesley Koeppel, nhà trị liệu tâm lý tại New York (Mỹ), chia sẻ.

Bà Koeppel cũng nhấn mạnh rằng hình ảnh tốt đẹp nhất của một người thường đến từ sự ổn định bên trong, có thể thông qua trị liệu hay quá trình tự cải thiện, chứ không phải từ việc liên tục chỉnh sửa cơ thể theo kỳ vọng của xã hội. Qua đó, mỗi người nên lắng nghe bản thân hơn, chỉ quyết định can thiệp y khoa khi thật sự cần thiết.

Tác giả: Linh Vũ

