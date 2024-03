Con cá "nhỏ xíu" giá hơn 700 triệu đồng, vẫn có người xuống tiền mua bằng được

Ý nghĩa chơi cá cảnh trong phong thủy, không phải ai cũng biết Theo phong thủy, bể cá được xem như là vật tụ tài, phát tài, mang lại nguồn năng lượng tươi mới dồi dào cho gia chủ. Chính bởi lẽ này mà người ta thường gửi gắm kỳ vọng, ước muốn hút trọn tài lộc vào nhà. Ngoài ra, việc chơi cá cảnh còn có tác dụng ngăn chặn tà khí, điều hòa âm dương trong gia đình. Tuy nhiên, chơi cá hợp phong thủy, bạn cần chú ý đến nhiều yếu tố như hướng, vị trí lắp đặt, hình dáng bể cá cũng như loại cá, màu sắc, số lượng cá nuôi hợp lý nhất để thúc đẩy cát khí, sinh khí trong tư gia của mình. Theo phong thủy, bể cá cảnh có yếu tố "thủy", là yếu tố giúp tăng cường sinh khí, điều hòa âm dương, thúc đẩy khí cát. Trong không gian nhà để bể cá cảnh không chỉ giúp cho căn nhà thêm mát mẻ, trong lành, gần gũi với thiên nhiên, bể cá cảnh còn được coi là mang đến tài lộc dồi dào và nhiều may mắn. Do đó, gia chủ cần phải chú trọng đến yếu tố phong thủy trong bể cá. Vì nếu đặt đúng, bể cá phong thủy sẽ mang lại đại lộc, đại cát. Còn đặt sai phong thủy, bể cá cảnh sẽ gây tác dụng ngược, làm tăng trường khí hung, không tốt cho sức khỏe và vận may của gia đình. Nuôi cá theo mệnh phong thủy của người nuôi cũng rất quan trọng, nuôi đúng mệnh sẽ giúp cho gia chủ thêm nhiều may mắn, cuộc sống và công việc thuận lợi hơn. Mệnh Kim: Nên nuôi cá chọi, huyết anh vũ, kim ngư, kim long, ngũ sắc thần tiên, cá la hán. Số lượng: 4 hoặc 9 con. Mệnh Mộc: Nên nuôi cá vàng, cá chép, cá rồng, cá dĩa. Số lượng: 3 hoặc 8 con. Mệnh Thủy: Thích hợp với cá vàng, cá rồng, cá chép, cá huyết anh vũ. Số lượng: 1 hoặc 6 con. Mệnh Hỏa: Thích hợp với cá đá, cá dĩa, cá chép, cá vàng. Số lượng: 2 hoặc 7 con. Mệnh Thổ: Thích hợp với cá nheo, cá la hán, cá chọi, cá huyết anh vũ. Số lượng: 5 hoặc 10 con. * Thông tin mang tính chất tham khảo!