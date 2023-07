Cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, vì sao Vietnam Airlines bán đấu giá 3 tàu bay?

HVN bị hạn chế giao dịch

Ngày 5/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã quyết định đưa hơn 2,2 tỷ cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines từ diện kiểm soát sang diện bị hạn chế giao dịch.

Cụ thể, từ ngày 12/7, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines chỉ được giao dịch phiên buổi chiều trên sàn HoSE.

Lý do được HOSE đưa ra là do công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.