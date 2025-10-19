Có một người phụ thuộc, thu nhập trên 280 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Mới hết tháng 9, số thu thuế thu nhập cá nhân sắp cán đích cả năm nay - Ảnh: CTV

Năm 2026, hơn 2 triệu người sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng (74,4 triệu đồng/năm). Thời gian áp dụng mức giảm trừ từ kỳ tính thuế 2026.

Với mức giảm trừ được nâng lên, Bộ Tài chính tính toán, sang năm 2026, số người phải nộp thuế cũng giảm xuống 2,21 triệu, tức ít hơn 2,18 triệu người, tương đương gần một nửa số người đang nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ không phải nộp thuế nữa.

Cụ thể, hầu hết người nộp thuế ở bậc 1 sẽ không còn phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời, một phần người nộp thuế ở bậc 2 cũng được chuyển sang bậc 1 hoặc không phải nộp.

Toàn bộ các bậc thuế đều sẽ giảm đáng kể nghĩa vụ thuế cho người lao động.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Văn Cường, ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, cho rằng sau khi giảm trừ các khoản bảo hiểm y tế, thất nghiệp, từ thiện nhân đạo..., sang năm 2026, người có thu nhập trên 186 triệu đồng mới phải nộp thuế.

"Song, người nộp thuế thường có người ăn theo là con đang trong độ tuổi ăn học, hay cha mẹ trên độ tuổi lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập rất thấp.

Trong trường hợp người nộp thuế có 1 người phụ thuộc, từ năm 2026 thu nhập trên 280 triệu đồng/năm, tương ứng 23,3 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân phần trên ngưỡng này" - ông Cường cho hay.

Theo Bộ Tài chính, trường hợp có 2 người phụ thuộc, với mức thu nhập là 31 triệu đồng/tháng cũng chưa phải nộp thuế.

Vì các khoản được giảm trừ gồm cho bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng + 2 người phụ thuộc là 12,4 triệu đồng + các khoản bảo hiểm khoảng 10,5% thu nhập là 3,255 triệu đồng = 31,155 triệu đồng.

Còn so với quy định hiện nay, với thu nhập 31 triệu đồng/tháng, có 2 người phụ thuộc thì phần thu nhập tính thuế là khoảng 8 triệu đồng/năm. Số tiền thuế phải nộp là 550.000 đồng/tháng. Rõ ràng, mức giảm trừ gia cảnh tăng lên, gánh nặng nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người làm công ăn lương sẽ nhẹ bớt.

Cần nới khoảng cách giữa các bậc thuế

Để chính sách thuế tạo động lực làm giàu hợp pháp, theo ông Cường, một nội dung quan trọng cần phải sửa trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân là biểu thuế lũy tiến từng phần. Ông kiến nghị phải giãn khoảng cách giữa các bậc thuế để giảm gánh nặng thuế đối với người làm công ăn lương.

Chung quan điểm này, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam - cũng cho rằng cần thiết kế khoảng cách giữa các bậc để phản ánh đúng khả năng đóng góp. Khoảng cách giữa các bậc cần giãn rộng để giảm mức điều tiết đối với khoản thu nhập từ tiền lương tiền công đặc biệt ở nhóm có thu nhập cao.

Theo góp ý của ông Cường, bậc 1 nên quy định thu nhập tính thuế theo tháng từ 0 - 30 triệu đồng chứ không thể từ 0 - 10 triệu đồng như dự thảo luật mà Chính phủ vừa trình Quốc hội.

Bậc 2 cũng vậy, phần thu nhập từ 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng. Bậc 3 từ 60 lên 100 triệu đồng. Bậc cuối cùng phải áp dụng phần thu nhập trên 160 triệu đồng/tháng.

"Phần thu nhập tính thuế phải tăng ít nhất gấp 2 lần so với mức hiện nay, để phù hợp với biến động giá cả và tăng thu nhập bình quân đầu người" - ông Cường kiến nghị.

Theo chương trình, tại kỳ họp Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 20-10, dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sẽ được Quốc hội thảo luận và thông qua.

Theo s ố liệu mới nhất của Bộ T ài chính, tính đ ến hết th áng 9, s ố thuế thu nhập c á nhân đ ạt 177.474 tỉ đ ồng, đ ạt 98,4% so với dự to án n ăm. C òn so v ới c ùng k ỳ n ăm ngo ái, s ố thuế thu nhập c á nhân 9 tháng qua v ư ợt 24.6 %, t ương ứng với 35.000 tỉ đ ồng.

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: tuoitre.vn