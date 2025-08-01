Chính phủ yêu cầu đánh thuế thu nhập cá nhân với giao dịch mua bán vàng để hạn chế đầu cơ

Người dân mua bán vàng tại TP.HCM - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Đối với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nói chung và chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Quản lý thuế thu nhập cá nhân, thu đúng, thu đủ và kịp thời, bình đẳng

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án luật bảo đảm các yêu cầu.

Tiếp tục rà soát các quy định tại dự thảo nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Hiến pháp và các quy định pháp luật liên quan (Luật Đất đai, Luật Chứng khoán, Luật Bảo hiểm xã hội và các luật về công nghệ cao...).

Đồng thời đáp ứng các yêu cầu nâng cao công tác quản lý thuế, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đồng thời đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế.

Rà soát, bổ sung các khoản thu nhập (trợ cấp thôi việc, các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả...) vào đối tượng miễn thuế. Hoàn thiện quy định về biểu thuế lũy tiến theo phương án 2 như Bộ Tài chính trình.

Đánh giá kỹ tác động đối với các quy định về thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ kinh doanh, tránh gây xáo trộn lớn cho hoạt động kinh doanh của người dân. Triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ việc khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo các nghị quyết.

Quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo luật.

Tăng cường hơn nữa việc phân cấp, phân quyền; trong đó quy định Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề còn biến động để bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

Khuyến khích hoạt động M&A trong lĩnh vực công nghệ cao với công ty nước ngoài

Đối với Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu tạo đột phá, tạo hành lang pháp lý để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh (cả trong và ngoài nước), khuyến khích hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) các công ty nước ngoài đang nắm giữ công nghệ lõi để đi tắt đón đầu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Cần có các quy định cụ thể để đảm bảo các chính sách ưu đãi, hỗ trợ chỉ áp dụng cho hoạt động công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược và phục vụ việc phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất trực tiếp phục vụ hoạt động công nghệ cao.

Ngoài ra Chính phủ cũng cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đa dạng sinh học; Luật Đê điều; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật Thủy sản; Luật Trồng trọt.

Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án luật nhằm thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ đối với công tác phát triển nông nghiệp, nông thôn, quản lý tài nguyên và môi trường; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành luật; bảo đảm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc xây dựng luật này phải đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và điều kiện của Việt Nam về phát triển nông nghiệp, nông thôn, quản lý tài nguyên và môi trường; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm pháp luật quốc tế và thực tiễn công tác nông nghiệp, nông thôn, quản lý tài nguyên và môi trường của một số quốc gia trên thế giới.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo VOV