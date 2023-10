Có một Hà Nội hiện hữu giữa lòng thành Vinh

Đến với chương trình này, TP Hà Nội đã đưa ra các sản phẩm, như: cốm Mộc An, giò chả Ước Lễ, bánh tôm Hồ Tây, bánh cuốn Thanh Trì, cháo Gõ... Chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm cốm Mộc An ( quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) bày tỏ vui mừng khi đến với Nghệ An và mong rằng sản phẩm truyền thống của mình sẽ lan tỏa hơn nữa tới người tiêu dùng trên cả nước.