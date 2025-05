Cô gái trẻ làm nghề "dịch vụ tiếp bia" kiêm môi giới mại dâm

Ngô Thị Thùy Trang bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 18h ngày 8-5, Công an phường Láng Thượng tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại phòng 201. Cơ quan Công an đã lập biên bản và đưa những người liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, những người liên quan khai nhận được Ngô Thị Thùy Trang môi giới mại dâm. Trong đó, người đàn ông gặp gỡ Ngô Thị Thùy Trang tại một quán bia và được người này giới thiệu, bố trí cho một gái bán dâm với giá 5 triệu đồng/ lượt.

Sau khi nhận tiền, Trang gọi cho một cô gái trẻ và thỏa thuận giá bán dâm là 3 triệu đồng, Trang hưởng lợi 2 triệu đồng tiền chênh lệch và 500.000 tiền "quà" của người đàn ông.

Công an phường Láng Thượng đã tiến hành triệu tập Ngô Thị Thùy Trang để điều tra xử lý theo quy định.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Thùy Trang để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".

Tác giả: Linh Nhi

Nguồn tin: anninhthudo.vn