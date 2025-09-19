Cô gái 27 tuổi liên tục đăng bài xúc phạm một phụ nữ trên MXH từ đầu năm 2025

Theo thông tin từ Công an xã Tân Lợi (tỉnh Đồng Nai) thì vào tháng 1/2025 đến tháng 9/2025, chị N.T.T. (SN 1998, trú tại áp Suối Đôi, xã Tân Lợi, Đồng Nai) đã nhiều lần sử dụng email nhắn tin đến iMessage của bà M.T.N. Không chỉ vậy, chị T. còn sử dụng Facebook cá nhân đăng tải bài viết, bình luận, hình ảnh với nhiều nội dung đe dọa, quấy rối, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà M.T.N.

Từ đầu năm 2025 tới nay, chị T. dùng facebook cá nhân đăng nhiều bài viết quấy rối, xúc phạm danh dự của bà M.T.N. (Nguồn: Công an tỉnh Đồng Nai)

Sau khi tiến hành xác minh, điều tra làm rõ, công an xã đã mời chị T. lên làm việc. Tại trụ sở, chị T. đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết vi phạm và cam kết không tái phạm.

Công an xã Tân Lợi đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” đối với chị T. với số tiền là 7,5 triệu đồng.

Chị T. trong buổi làm việc với lực lượng chức năng. (Nguồn: Công an tỉnh Đồng Nai)

Bên cạnh đó, công an tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo người dân cần có trách nhiệm về các nội dung khi đăng tải trên các trang mạng xã hội của cá nhân, tổ chức cũng như sử dụng thông tin số theo đúng quy định của pháp luật. Việc sử dụng thông tin số vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn