Cổ động viên CLB Công an Hà Nội treo 'sổ đỏ' ở khán đài, đối thủ có thể bị phạt?

Theo khoản b, điều 67 về Vi phạm công tác tổ chức - Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2023), CLB tổ chức trận đấu bị phạt 15 triệu đồng đến 70 triệu đồng nếu để xảy ra việc: "Cổ động viên, khán giả sử dụng các phương tiện (pano, áp phích, biểu ngữ, loa, kèn, trống...) cổ động không phù hợp, thiếu lành mạnh, phản cảm, tính chất công kích, lăng mạ, thô tục với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đơn vị tổ chức giải, ban tổ chức giải, quan chức trận đấu, đội bạn...".

Tối 13/3, trước thời điểm trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel và CLB Công an Hà Nội bắt đầu, một tấm áp phích có hình ảnh giống như "sổ đỏ" xuất hiện ở khu vực dành cho cổ động viên của CLB Công an Hà Nội. Tấm áp phích ghi nội dung: "Sổ đỏ HN10101956 - Đội bóng đá Công An Hà Nội - Sân nhà: Hàng Đẫy - Cấp: năm 1956".

Áp phích có nội dung phản cảm xuất hiện trên sân Hàng Đẫy.

Ban tổ chức trận đấu của CLB Thể Công Viettel lập tức yêu cầu nhóm CĐV treo áp phích trên gỡ xuống. Đồng thời, cán bộ của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã yêu cầu giám sát trận đấu ghi vào báo cáo.

Áp phích nói trên không có tính chất cổ vũ cho 2 đội bóng dự trận đấu, mang nội dung kích động, phản cảm liên quan đến các vấn đề ngoài chuyên môn trận đấu. Nếu bị xác định vi phạm lỗi nói trên, chính đội chủ nhà CLB Thể Công Viettel mới là đội phải nhận án phạt tiền tối đa lên đến 70 triệu đồng.

Không khó để người hâm mộ nhận ra tại sao tấm áp phích kể trên xuất hiện. Thời gian qua, CLB Thể Công Viettel, Hà Nội FC và CLB Công an Hà Nội đang vướng vào tranh cãi liên quan đến quyền sử dụng sân Hàng Đẫy. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) yêu cầu chỉ có tối đa 2 đội bóng được chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà.

Buổi gặp ngày 11/3 của VFF tổ chức cùng 3 CLB không đi đến kết quả cuối cùng. Hà Nội FC cương quyết không nhượng bộ 2 đội bóng còn lại. Trước đó, có thông tin cho rằng Hà Nội FC đang tìm kiếm phương án mang tên sân Hà Đông. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đơn vị quyết định đội bóng nào ở lại, đội bóng nào rời khỏi sân Hàng Đẫy mùa tới. Câu trả lời sẽ được đưa ra trước khi mùa giải 2023-/024 kết thúc.

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: vtcnews.vn