Có đôi chân nhiều hoa hậu ước, con gái phó giám đốc công ty bảo vệ: "Không sợ gì chỉ sợ mất mông"

Thời gian gần đây, có nhiều Hoa - Á hậu sau khi đăng quang tại các đấu trường nhan sắc liền có định hướng nghề nghiệp là đầu quân cho nghề MC. Có người chọn làm BTV - MC của Đài truyền hình Việt Nam, người khác lại chọn con đường làm MC sân khấu. Các MC nữ ngày nay do đó luôn nhận được sự quan tâm đắt chẳng kém trong các sự kiện, sân khấu lớn.

Nổi bần bật trong các sự kiện thời trang lớn hiện nay phải gọi tên Đặng Dương Thanh Thanh Huyền. Với những ai quen theo dõi showbiz Việt thì người đẹp có cái tên rất dài này không còn là người lạ. Cô nàng đa tài sinh năm 1996 tới từ Nha Trang là nàng MC song ngữ đắt show bậc nhất hiện nay.

Người đẹp mỗi khi "cầm trịch" sân khấu nào là lại hút spotlight với giọng nói ngọt ngào, nụ cười thân thiện, làn da trắng ngần.

Đáng chú ý chẳng kém chính là hình thể đẹp mê ly. Cô nàng sở hữu chiều cao 1m70 với đôi chân dài 1m1.

Đôi chân của "MC 3000 chữ" đã là biểu tượng đẹp của giới Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi có độ thẳng, thon. Khi đứng thẳng, 2 đầu gối cô chạm nhau, cẳng chân mãn nhãn. Chính đặc điểm đáng tự hào này đã giúp cho Thanh Thanh Huyền không hề lép vế so với dàn "hổ chiến" tới từ các cường quốc khác trên đấu trường Miss Charm 2023.

Trước khi thành công trong lĩnh vực MC, Thanh Thanh Huyền cũng đã "nhẵn mặt" trên sân chơi nhan sắc Việt. Cô cũng được đánh giá cao khi đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023. Người đẹp có xuất thân trâm anh thế phiệt khi mẹ cô làm việc tại Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Khánh Hòa, bố là Giám đốc của 1 công ty quy mô lớn.

Cuộc sống của cô nàng độc thân quyến rũ hiện nay nếu không là công việc sẽ là trọn vẹn thời gian dành cho bản thân. Cô chăm chỉ làm đẹp, truyền động lực tập kháng lực tới nhiều chị em phụ nữ.

Thanh Thanh Huyền từng chia sẻ, năm xưa, vì yếu tố công việc nên cô ít có thời gian tập thể dục thể thao. Kể từ khi thi Miss Charm 2023, nữ MC mới nhận thức được việc có 1 body dày cơ, sức khỏe dẻo dai quan trọng như thế nào. Chân dài sinh năm 1996 giờ đây rất quyết liệt với lối sống có tập luyện linh hoạt. Theo dõi trang cá nhân của mỹ nhân quê gốc Nha Trang, chị em chỉ muốn ào ra phòng tập ngay và luôn.

Mới đây, nàng MC song ngữ vừa hé lộ một mẩu story trên instagram rằng, cô không sợ gì, chỉ sợ mất mông liền khiến hội chị em đồng cảm.

Trong video, người đẹp mặc thiết kế bodysuit liền mảnh hở lưng gợi cảm và đang thực hiện việc đá mông với máy kéo cáp. Động tác này tác động đắc lực làm cho vòng 3 tròn, cao và đầy hơn.

Phái nữ có cấu tạo cơ thể đặc biệt và hơi ngược lại với nam giới. Đó là tập tạ có thể "hô biến" mông lép thành mông "trái đào" mà không cần can thiệp thẩm mỹ. Bất cứ cô gái nào gắn với với gym đều có chung 1 nỗi sợ là mất cơ, đặc biệt là mất mông như Thanh Thanh Huyền. Song đa số chị em Việt vẫn yêu thích vẻ đẹp body nữ tính là vòng 3 căng tròn, cao mà đôi chân lại không quá gân guốc, lên cơ. Glute kick back như nữ MC đang tập kể trên là 1 trong số bài tập hay để tác động trọn vẹn vào vòng 3, ít vào đùi.

Mô phỏng hiệu quả của glute kick back vào cơ mông và đùi sau. Thanh Thanh Huyền tập hơi đá chéo sang nên phần tác động có hơi khác đôi chút song cơ bản đều hiệu quả cho mông và đùi sau.

Glute kick back được hiểu theo nghĩa tiếng Việt là "bài tập đá mông ngược" và đây là bài tập mông khá đơn giản nhưng đem lại kết quả cao cho nam lẫn nữ. Để tối ưu chuyển động vào mông, chị em nên sử dụng lực đẩy, gồng cơ bụng thật chặt, giữ cho sống lưng thẳng để an toàn cho lưng dưới. Các chị em thích tập thân dưới, đặc biệt là mông đùi có thể áp dụng nhiều bài tập và biến thể glute kick back khác.

Cô nàng giờ đây miệt mài độ mông với huấn luyện viên cá nhân ở phòng tập hàng tuần. Người đẹp cũng rất thân thiện khi giải thích và quay chụp tỉ mỉ, chia sẻ rõ tới các chị em.

"Người từng chê mông mình lép giờ đã hoá người dưng. Lêu lêu!" - Thanh Thanh Huyền tự hào chia sẻ.

Tác giả: TÓC VÀNG

Nguồn tin: kienthuc.net.vn